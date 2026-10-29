「ムバッペのコミュニケーション戦略は、彼自身に大きな損害を与えた。それは彼がどんな人間かを示している」。パパンは、レアル・マドリーのスターFWによる非常に攻撃的なアプローチは逆効果だと、元PSGのスター、ジェローム・ロタンの番組『Rothen s'enflamme』（RMC Sport）で語った。

ムバッペはここ数週間、2026年のバロンドール受賞の最有力候補は自分だと公の場で繰り返し強調していた。「昨シーズン、私より優れた選手は誰もいなかった」とも語った。しかし、最終的にフランス人FWは2位に終わり、バイエルンのストライカー、ハリー・ケインとの争いに僅差で敗れ、初のバロンドール受賞は引き続きお預けとなった。

一方、パパンは、レアル・マドリーのスーパースターであり、フランス代表の主将でもあるムバッペに、自己宣伝は本来「必要ない」はずだと指摘した。「ムバッペは少しクリスティアーノ・ロナウドを思い起こさせる。ほかの全員が彼に尽くさなければならなかった」。パパンは27歳のムバッペの虚栄心をめぐり、この場合は決して褒め言葉とは言えない形でCR7と比較した。

キリアン・ムバッペは今後バロンドールを獲得できるか？「今を逃せば二度とないという話ではなかった」

1994年から1996年までバイエルンでプレーしたパパン自身は、オリンピック・マルセイユ在籍時の1991年にバロンドールを受賞している。62歳のパパンは、サッカーの実力だけで見れば、ムバッペにこの栄誉ある賞を獲得するだけの力があることをまったく疑っていない。「効率性の面では、彼はクリスティアーノ・ロナウドが成し遂げたことからそう遠くない。だが、彼の発信キャンペーンは裏目に出た」

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パパンは、ムバッペがいつかバロンドールを獲得すると確信していると強調した。「彼にはそのために必要な資質がある。今を逃せば二度とないという話ではなかった。良い機会だったのは確かだが、彼にはまだ先がある」

現行シーズンの成績が評価の基準となる来年も、ムバッペはおそらくバロンドールの候補に名を連ねるだろう。フランス人FWは今シーズン、際立ったスタートを切っており、レアル・マドリーでここまで全大会通算13試合に出場し、すでに14ゴール、さらに3アシストを記録している。先週末には宿敵バルセロナの本拠地で行われたクラシコで2ゴールを挙げ、レアル・マドリーを勝利に導いた。