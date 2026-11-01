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コール・パーマーは、チェルシーがプレミアリーグでマンチェスター・ユナイテッドに見事な勝利を収めた後、ロメオ・ラヴィアを特に称賛した。イングランド代表のパーマーは、度重なる悩ましい負傷を乗り越えた中盤のチームメイトについて、現在、国内で最も過小評価されている選手の一人だと考えている。

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チェルシー、ユナイテッドに重要な勝利

チェルシーは土曜日、スタンフォード・ブリッジでユナイテッドを2-0で下し、貴重な勝利を収めた。前半を無得点で終えると、モーガン・ロジャースが先制点を挙げ、続いてパーマーがPKを決めて勝利を決定づけた。さらにVARの介入により、アウェーチームは10人となり、苦しい状況に追い込まれた。

リサンドロ・マルティネスはウェスレイ・フォファナを前腕で打ち、退場処分を受けた。この勝利でチェルシーはプレミアリーグ4位に浮上。9試合を終えて勝ち点16とし、現在首位のマンチェスター・シティとは5ポイント差となっている。

パーマー、同僚MFを絶賛

この勝利でひときわ目を引いたのは、ラヴィアの圧倒的な中盤でのパフォーマンスだ。モイセス・カイセドと並んでプレーした22歳は、ピッチ中央を完全に支配した。試合終了後、パーマーはすぐさま同僚の大きな貢献を称賛。ベルギー人MFは現在、プレミアリーグで最も過小評価されている才能の一人だと強調した。

「今日の彼のプレーは、私が見た中でも最高のものの一つだった」とパーマーは『BBC Sport』に語った。「以前から彼はお気に入りのMFの一人だと言ってきたが、人々はまだ彼がどれほど優れているか分かっていない。今日はピッチ上で最高の選手だったと思う」

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アロンソ、MFの最近の好調ぶりを強調

ラヴィアは2023年、サウサンプトンから移籍金5300万ポンドでスタンフォード・ブリッジに加入した。しかし、度重なる負傷で成長を大きく妨げられ、過去3年間の出場はわずか53試合にとどまっている。それでも、チェルシーの監督シャビ・アロンソは、ラヴィアが最近見せている戦術面での影響力を称賛した。

「MFという観点から見れば、私にとっては本当に、本当に素晴らしいパフォーマンスだった」とアロンソは説明した。「彼は多くのことを適切にこなし、常に守備陣と攻撃の選手たちをつないでいた。あのパフォーマンスは大いに評価されるべきだ」

次はサンダーランドへの遠征に照準

チェルシーは4位以内の維持を目指し、次のプレミアリーグの試合に意識を切り替える。チームは北上し、スタジアム・オブ・ライトでサンダーランドと対戦する。