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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

翻訳者：

「彼がこれを成し遂げれば、レアル・マドリードで不可欠な存在になる」とジルーはアイユーブ・ブアディを絶賛した。

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ブラジル戦で輝かしい活躍を見せ、注目を集めた

リールのFWでフランス代表ジルーは、チームメイトのモロッコ代表ブアディが来季レアル・マドリードでレギュラーになるには、ある条件を達成すべきだと語った。

ブアディはワールドカップのブラジル戦（1－1）で好パフォーマンスを見せ、早くから注目された。

その才能から、今夏の大型移籍が噂されている。

 この件についていち早くコメントしたのは、リールでのチームメイトで、W杯期間中はBBC解説者だったオリヴィエ・ジルーだ。

ジルーは「マルカ」紙に「彼の成熟と健全な精神に感銘を受けた。冷静で自信に満ち、チームとモロッコにとって大きな財産だ」と語った。

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最近は、彼のプレースタイルをパトリック・ヴィエラ、セルヒオ・ブスケツ、ンゴロ・カンテに例える声もある。

 ジルーは続けた。「友人やチームメイトは『彼はヴィエラとブスケツの融合だ』と言う。まだ道のりは長いものの、共通点は確かにある」。

ジルーはさらに、来季もブアディがリールでプレーしている姿は想像できないと移籍市場について語った。

移籍金は6000～7000万ユーロになるだろう。リールが引き留めるのは難しい。必要なのは決定力だけだ。チーム内ではそのことでよくからかっている。

最後にこう語った。「ゴール前でよりアグレッシブになれば、来季はレアル・マドリードでレギュラーになっているだろう」

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