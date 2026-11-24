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フロリアン・ヴィルツが、リヴァプールで活躍するための助言をユルゲン・クロップから定期的に受けていると明かした。アンフィールド移籍後、最高の状態にあるというドイツ人プレーメーカーによれば、同胞のクロップは「ここで過ごした時間を愛していた」といい、そこで得た経験を伝えてくれている。リヴァプールは水曜夜、チャンピオンズリーグでクラブ・ブルッヘと対戦する。

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クロップが伝えるリヴァプールでの経験

ヴィルツがクロップとの会話について語り、リヴァプールの元指揮官がアンフィールドで存在感を示すために力を貸してくれていると明かした。『リヴァプール・エコー』が報じたところによると、ヴィルツはベルギーで行われたリヴァプールの試合前会見で、2人は「いつもリヴァプールについて話している」と語った。

ヴィルツは「彼はここで過ごした時間を愛していたと、いつも話してくれる。ここの人々も彼を愛している。彼はここで成功する方法を示した人だから、僕にも成功するための助言をくれようとしている。このクラブについて多くを知っているのは、本当にありがたい」と語った。

「ささいなこと、もっと個人的なこと」

クロップは監督としてのキャリアで、ほかのどのクラブよりも長くリヴァプールを率いた。ヴィルツによれば、その助言は戦術的なことよりも個人的な内容だという。「彼から良い助言をもらえる。いつもささいなことだよ。もっと個人的なことなんだ」と話した。

「でも彼はクラブやこの地域、人々について良いことを話してくれる。長い間ここで過ごした人の話を聞けるのは助けになる。話すには良い話題だよ」。クロップはアンフィールドで約9年間を過ごし、プレミアリーグとチャンピオンズリーグを制した。

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アンフィールド移籍後最高の状態

苦しい1年目を経て、ヴィルツは今、好調を維持している。日曜日に行われたマンチェスター・ユナイテッド戦の4-0の大勝でも活躍した。「リヴァプールに移籍してから、今が一番良い状態だと思う」と語り、フィジカル面の向上とイングランドのサッカーへの理解が深まったことを理由に挙げた。

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また、アンドニ・イラオラについても「彼のおかげで、僕はおそらく2年前、すごく良いプレーができていた頃の状態に戻りつつある」と称賛した。イラオラはユナイテッド戦の勝利後に ヴィルツを称賛し 、「試合を非常によく理解している」と語っていた。

マージーサイド・ダービーを前にブルッヘ戦へ

リヴァプールは水曜日、ベルギーのクラブ・ブルッヘと勝ち点9で並んだ状態で敵地に乗り込む。その後、日曜日には敵地でエヴァートンとのマージーサイド・ダービーに臨む。

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ヴィルツは「相手を過小評価するという間違いを犯してはいけない。良いチームで、良い選手がいて、ウイングには速い選手もいる。いつでも脅威になり得る」と警戒した。