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バルセロナはビジャレアルとの一戦を3-2で制し、劇的な勝利を手にした。しかし試合後、判定を巡る騒動の渦中に立たされている。マドリー寄りとして知られるメディア『デフェンサ・セントラル』が、カタルーニャのクラブは物議を醸す判定に助けられて勝ち点3を手にしたと厳しく批判した。

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同マドリー寄りメディアは、アレハンドロ・エルナンデス・エルナンデス主審とVARを痛烈に批判。ラミン・ヤマルがペナルティエリア内で倒れたことでバルセロナは本来与えられるべきではなかったPKを獲得し、さらに後半にも物議を醸す判定の恩恵を受けたと主張している。同メディアによれば、バルセロナの1点目はそもそも誤って与えられたCKから生まれたものだという。

『デフェンサ・セントラル』の主張によると、最大の論争の一つは19分に起きた。ヤマルがタニ・オルワセイのチャレンジを受けてエリア内で倒れ、PKを要求。ビジャレアルの選手たちは抗議した。

ここでギジェルモ・クアドラ・フェルナンデス氏が担当するVARが介入し、主審にオンフィールドレビューを促した。映像を確認した主審は、ホームチームにPKを与える判定を下した。

同メディアはこの判定に疑問を呈することをためらわなかった。ヤマルが大げさに反応し、本来得られるはずのないファウルを手にしようとしたと指摘し、エリア内でのシミュレーションだとまで表現。バルセロナに有利に働いたVARの介入を批判している。

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ただ皮肉なことに、若きアタッカーはこの「判定のプレゼント」を生かせなかった。GKペーテル・グラーチの逆を突いたものの、シュートはポストの横を通過し、PKは失敗に終わった。

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批判がさらに強まったのは後半だ。56分、ジョアン・カンセロのシュートがポストに当たって跳ね返ったところをジェラール・マルティンが押し込み、バルセロナが先制した。

この場面について『デフェンサ・セントラル』は判定に新たな疑いの目を向けた。ゴールは誤ったCKの判定から生まれたものだと断言し、カタルーニャのクラブに有利に働いた一連の判定の一つだとみなしている。

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そのわずか4分後、フェルミン・ロペスがバルセロナに同点ゴールをもたらす。そして66分、エリック・ガルシアのクロスをパウ・ナバーロが自陣ゴールに押し込むオウンゴールで、ホームチームが逆転に成功した。

ビジャレアルは反撃を試みたものの、92分にナバーロが退場となり、苦しい状況はさらに厳しくなった。試合はバルセロナが3-2で勝利を収めたが、この一戦で下された判定を巡る論争はなおも続いている。

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この勝利により、バルセロナは勝ち点を36に伸ばしてラ・リーガ首位に返り咲き、2位レアル・マドリーとの差を3ポイントとした。アトレティコ・マドリーは勝ち点28で3位にとどまっている。この勝利により、バルセロナは勝ち点を36に伸ばしてラ・リーガ首位に返り咲き、2位レアル・マドリーとの差を3ポイントとした。アトレティコ・マドリーは勝ち点28で3位にとどまっている。