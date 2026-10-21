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マンチェスター・ユナイテッドの元監督エリック・テン・ハーグが、選手たちがクラブのレジェンドである元選手たちから受けていた厳しい視線について語った。オランダ人指揮官は、オールド・トラッフォードでの在任中、著名な解説者たちからの絶え間ない批判に選手たちが時折いら立ちを覚えていたと明かした。

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オールド・トラッフォードでの重圧

テン・ハーグが、マンチェスター・ユナイテッドを率いる上で特有の重圧について明かした。オランダ人指揮官は最近、クラブのレジェンドたちからチームが日常的に受けていた、メディアを通じた厳しい論評について語った。ガリー・ネビル、リオ・ファーディナンド、ウェイン・ルーニー、ロイ・キーン、ポール・スコールズといったマンチェスター・ユナイテッドのレジェンドは、現在もメディアで大きな存在感を示している。

彼らはテレビ番組に解説者として頻繁に出演し、人気の高い独立系ポッドキャストも配信している。絶え間なく続く論評は、現役選手たちにとって非常に厳しい環境を生みかねない。テン・ハーグは、オールド・トラッフォードで指揮を執っていた間、外部からの絶え間ない声が時としてロッカールームに大きな負担をかけていたと認めた。

外部からの声への対処

厳しい注目を浴びながらも、テン・ハーグはメディアの状況をチームの苦戦の決定的な言い訳にはしなかった。有力な元選手たちとは個人的に良好な関係を築いていたという。

「ガリー・ネビルやリオ・ファーディナンドを含め、彼ら全員と非常に良い関係にあったと言わなければならない」とテン・ハーグは『The Athletic』に語った。「2人とは良いインタビューができたので、私には悪影響はなかった。もちろん、彼らにはポッドキャストがあり、それぞれのモデルがある」

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しかし、元アヤックス指揮官は、絶え間ない論評が選手たちに悪影響を及ぼしていたことを認めた。「選手にとっては難しいこともある。その影響を受けたり、いら立ったりする選手もいる」と付け加えた。

Getty Images

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欧州の他クラブでも同様

テン・ハーグは、発言力のあるクラブのレジェンドへの対応は、欧州の名門クラブに共通する課題だと指摘した。バイエルン・ミュンヘンやアヤックスの元選手たちも、よく似た振る舞いをしているという。

「バイエルン・ミュンヘンやアヤックスと変わらない。彼らも同じことをしている」とテン・ハーグは説明した。「ただ、彼らは（ユナイテッドの）歴史の一部であり、内部で何が起きているかを常に知っているわけではない。サッカーは進化する。ユナイテッドにとって、彼らが大きく貢献し、クラブと自分たちのために素晴らしい結果やタイトルを手にしたことは明らかだ。だから私は彼らを尊敬している」

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テン・ハーグの今後は？

2024年10月にオールド・トラッフォードを去ったテン・ハーグは、2025年にレヴァークーゼンを率いた。しかし、ドイツのクラブでの指揮はわずか3試合で終わった。現在、56歳のテン・ハーグはオランダのFCトゥウェンテでテクニカルディレクターを務めている。