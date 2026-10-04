ケナン・ユルディズが再び欧州ビッグクラブの注目の的として浮上した。レアル・マドリードが来夏の移籍市場でこの若きトルコ人ウインガー獲得に向け、改めて動き出す構えを見せており、この取引は2027年夏の移籍市場における最も注目すべき争奪戦の一つへと発展する可能性がある。

イタリア紙『コッリエレ・デッロ・スポルト』によると、レアル・マドリードはユルディズを再び優先候補の一人に据えており、今後数か月のうちに正式オファーを提示する可能性があるという。

白い巨人は2025年の冬にすでに同選手の状況を問い合わせており、当時シャビ・アロンソは彼を主要ターゲットの一人に据えようとしていた。そして今回、同クラブの関心が再び高まった形だ。

ユルディズの将来は、ユヴェントスのスポーツ面での状況に大きく左右される。ユヴェントスはこのトルコ人選手を自らのプロジェクトにおける最重要の柱の一人と位置づけており、特に2030年までの契約延長を行った後はなおさらだ。

しかし、同イタリアのクラブが再びチャンピオンズリーグ出場を逃したことで、その計算が変わる可能性がある。経営陣が2027年夏に若きスターの売却という案を検討するよう迫られるかもしれず、とりわけ若手選手アライプジョヴィッチという適切な代役がいると判断した場合はなおさらだ。

レアル・マドリードは取引をまとめるために巨額の金額を支払う必要があるとみられる。ユヴェントスは約1年前からユルディズの価値を少なくとも1億ユーロほどと設定しているためだ。

白い巨人の経営陣は価格を理由に引き下がる構えは見せていない。特に攻撃面の選択肢を強化し、過密日程に対応できるチームを構築しようと絶えず努めているなかではなおさらだ。

サンティアゴ・ベルナベウに加入した場合、ユルディズは左ウインガーのポジションを巡ってヴィニシウス・ジュニオールと直接の競争に入る可能性がある。このポジションは、レアル・マドリードが今後数年の攻撃ラインの鍵の一つと見なす場所だ。

しかし、ユルディズを巡る争いはレアル・マドリードだけではない。アーセナルとバイエルン・ミュンヘンも、この21歳の選手の動向を注視している。

このイングランドのクラブは左ウインガーの補強を模索しており、一方でバイエルンはクラブのアカデミーに在籍していた時期からユルディズをよく知っている。