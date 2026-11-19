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バイエルンのヴィンセント・コンパニ監督は、ジャマル・ムシアラが現在の苦しい状況を乗り越え、さらに強くなって戻ってくるとの確信を語った。

「彼がどれほど懸命に闘い、今どんな姿を見せているか。皆さんにも今後数カ月でそれを楽しんでもらい、彼自身がピッチで示せることを願っている。私は100％そう信じている」。コンパニは 病気による数週間の離脱を経て、金曜夜の1.FCケルン戦で再びベンチに入る のを前に、 木曜午前の記者会見 でそう強調した。

コンパニによれば、ムシアラの病気とそれに伴う欠神発作が夏の準備期間中のテストマッチ2試合で倒れる事態につながったことは、 数週間前に自身が倒れたこと などとともに、「今季、私たちが大きな力を得られる出来事の一つ」だという。「ジャマルは今、並外れたメンタリティーと、復帰への強い意欲を見せている」と語った。

その後、FCBの名誉会長ウリ・ヘーネスが最近、 ムシアラについて語り、物議を醸した発言 を間接的に問われると、コンパニは少し間を置き、次のように詳しく語り始めた。「問うべきは、この状況で私の役割は何か、ということだ。私の役割は、バイエルンのすべての選手が成功し、最大限の力を引き出せるよう、あらゆることをすること。［中略］ジャマルがこの出来事を経て、より良い自分になって戻れるようにすることだ。私は毎日、その思いを持って臨んでいる」

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コンパニはムシアラについて何を語ったのか？

「皆さんやファンは、ジャマルが練習で見せている姿を毎日は見られない。これは適当に言っているのではなく、本気でそう思っているのだが、皆さんにもその姿をすぐにピッチで見てほしい。そして、彼のような選手が最高のレベルに戻ったとき、どれほどの喜びをもたらしてくれるかを忘れてはいけない。人はこういう選手を見るためにスタジアムへ行くのだから」と、ベルギー人指揮官は述べた。

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ヘーネスは11月初め、BRで、 ムシアラがかつてのパフォーマンスを取り戻せるのか疑問を呈していた 。夏の準備期間中に2度倒れた後、このような欠神発作を引き起こし得る神経機能障害を治療するため、薬の投与量は再び増やされた。それ以来、ムシアラにこの面での異変は起きていない。それでもヘーネスは、23歳の選手の高額契約に目を向け、こう疑問を口にした。「それでも彼は引き続き給料を受け取っている。しかし、バイエルンが今、彼との契約を疑問視すると想像してみてください。彼が今できることは、もはや契約に記されていることとは違うのです」

Getty Images

コンパニがヘーネスの発言に触れなかった一方、バイエルンのスポーツ担当役員マックス・エーベルは、この話題について慎重に語った。「ウリが常にクラブのことを考え、心配しているのは、ここに来て2年半の私以上に皆さんがご存じでしょう。ウリは、自らの生涯をかけて築いたバイエルンがこれからも前進し、欧州のトップに居続けることを望んでいる。それが一つ。もう一つは、ヴィニーが今言ったことだ。ジャマルが現在経験しているこの時期から、大きなものが生まれ得ると私たちは確信している」

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直近では9月末から筋線維断裂で離脱していたムシアラについて、エーベルは「驚くほど立ち直る力がある」と称賛。コンパニも、ドイツ代表選手はこの苦しい時期から将来に向けて多くを得られると説明した。「こうした困難な時期は時として、選手たちにそれまで欠けていたかもしれないものをもたらす。キャリア全体の成功を築くための、精神的、肉体的な強さだ」

コンパニ、ムシアラが苦しい時期を糧にできる理由を説明

2024年夏にバイエルンの指揮官に就任したコンパニは、ムシアラが今、「私がバイエルンに来て最初の6カ月間とはまったく違う時期」を過ごしていると強調した。「当時の彼は、誰もが『なんてすごい選手だ』と言う、いわば『ゴールデン・チャイルド』だった。彼を批判することは、ほとんど許されなかった。でも、彼が今この状況にどう向き合っているかを見ると、だから私は監督をしているのだと思う。こういう出来事が私の原動力になる」。その上で、「記者会見で話すだけで彼を成功に導くことはできない。それができるのはピッチの上だけだ。私の役割は、そのために彼を支えることだ」と述べた。

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準備期間中に倒れた後、ムシアラは慎重にチームへ復帰した。今季これまでに先発したのは9月のボデ／グリムト戦（5-0、チャンピオンズリーグ）とウニオン・ベルリン戦（7-0、ブンデスリーガ）の2試合だけだが、いずれも好プレーを見せ、合計で3得点に直接関与した（2ゴール、1アシスト）。

その後、9月末にオランダで行われた新たなドイツ代表監督ユルゲン・クロップの初陣（ネーションズリーグ、1-1）では、ムシアラは 本来ドイツ代表の先発メンバーに入る予定だったが、ウォーミングアップ中に負傷した 。それ以来、この司令塔は戦列を離れている。

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ムシアラは金曜日のブンデスリーガ第10節、ケルンとの試合で復帰する見込みだ。コンパニはムシアラがメンバー入りすると認めた一方、先発する可能性については明言を避けた。