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エジプトU-17代表、北アフリカ予選で2連勝、アフリカネイションズカップ・ジュニア本大会出場へ前進 エジプトU-17代表が北アフリカ予選で2連勝を飾り、アフリカネイションズカップ・ジュニア本大会出場権の確保に大きく近づいた。第2節でモロッコ代表と対戦し、1対0で勝利を収めたもので、試合はチュニジアのスースにあるオリンピックスタジアムで行われた。

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ユセフ・アリが11分、ペナルティエリア外からの強烈なシュートで決勝点を挙げ、エジプト代表に早い時間帯のリードをもたらした。その1分前にはムハンマド・ムスタファ（通称コスタ）がPKを失敗していたもので、このPKはアルジェリア人主審のムハンマド・ラフィーク・アウイーナがオマル・シャブーンに対して与えたものだった。

エジプト代表は勝ち点を6に伸ばして予選順位の首位を固め、監督アブドゥルサッタール・サブリの指揮下で最初の2試合を完全勝利で飾った。

エジプトはチュニジアに勝利して歩みをスタートさせ、続くモロッコ戦でも好結果を継続。大陸の決勝大会出場に王手をかけた。

モロッコ戦での勝利はエジプト代表に出場争いで重要なアドバンテージをもたらした。出場枠2つを争う直接のライバルを上回る形となり、予選最終戦を前に大きく優位に立った。この最終戦は出場チームの顔ぶれを大きく左右することになる。

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一方、第2節ではチュニジア代表がアルジェリアに大勝し、両代表は2つの出場枠の一つを巡る争いを続けることになった。

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アルジェリア代表はモロッコに勝利して歩みをスタートさせており、エジプトが勝ち点6で首位に立っているとはいえ、出場をめぐる計算は依然として未確定のままだ。

エジプト代表は来たる月曜日、予選最終節でアルジェリア代表との対戦に臨む。優位性を確固たるものとし、好結果で歩みを締めくくってアフリカ選手権出場の可能性を高めることを目指す。この試合はアルジェリア代表にとっても特別な重要性を帯びる。チュニジア戦での敗戦を取り返し、出場枠2つの一つを争う望みをつなぎたいところだ。

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北アフリカ予選はエジプト、アルジェリア、モロッコ、チュニジアの4チームが参加して行われ、リビア代表は棄権した。上位2チームがモロッコで開催予定のU-17アフリカネイションズカップ本大会へ出場する。

エジプト代表は力強いスタートを生かし、最終節で出場を決めることを望んでいる。