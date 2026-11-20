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ニヨンで行われた2026-27シーズンのUEFAネーションズリーグ準々決勝組み合わせ抽選で、2027年3月に行われるホーム＆アウェーの好カード4試合が決まった。世界王者スペインはジネディーヌ・ジダン率いるフランスと激突。トーマス・トゥヘル率いるイングランドは、アーリング・ハーランド擁するノルウェーと対戦する。

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スペイン対フランス：強豪同士の注目の一戦

世界王者スペインは、金曜日にニヨンで行われた2026-27シーズンのUEFAネーションズリーグ準々決勝組み合わせ抽選で、ジネディーヌ・ジダン率いるフランスとの注目の一戦を引き当てた。ルイス・デ・ラ・フエンテ率いるスペインは、イングランドに43試合続いた無敗記録を止められ、グループA3の首位を奪われたため、シードなしのポットに入っていた。

シードを逃したものの、スペインには今大会で最も高い評価を受けたラミン・ヤマルがいる。ヤマルは4ゴール2アシストを記録し、ミケル・メリーノも得点力を発揮した。スペインは第1戦をホームで戦った後、ジダンの下で再び勢いを取り戻したフランスとの敵地での一戦に臨む。フランスを率いるのは、5ゴール2アシストを記録し、グループA1首位通過に貢献したマイケル・オリーセだ。

ノルウェー対イングランド：ハーランドとケインのストライカー対決

トーマス・トゥヘル率いるイングランドは、欧州屈指のストライカー2人が顔を合わせるノルウェー戦に臨む。グループA3を制したイングランドは、スペインとの激戦を3-2で制した勢いに乗っている。記録を塗り替えた主将ハリー・ケインは8ゴールでリーグフェーズの得点王となり、ジュード・ベリンガムは6アシストでチームを支えた。

スターレ・ソルバッケン率いるノルウェーは、アーリング・ハーランドがデンマーク戦の96分にPKを決める劇的な展開でベスト8に進出した。このゴールでハーランドの今大会の得点数は6に到達。マルティン・ウーデゴールの5アシストも武器に、ノルウェーはまずオスロでイングランドを迎え撃ち、その後、決着のかかる第2戦に向けてウェンブリーへ乗り込む。

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オランダ対ポルトガル：ロナウド代表引退後の実力が試される

前回王者ポルトガルは、欧州で幾度も対戦してきたシャビ・エルナンデス率いるオランダと再び顔を合わせる。新指揮官ジョルジェ・ジェズスの下、ポルトガルはグループA4で5勝を挙げて順調に勝ち上がった。クリスティアーノ・ロナウドの代表引退後は、3ゴール1アシストを記録したジョアン・フェリックスが攻撃をけん引している。

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オランダはグループ最終戦でドイツに0-5の大敗を喫したものの、グループA2の2位を確保した。それまでに、ギリシャを7-0で圧倒した試合でのハットトリックを含むタイアニ・ラインデルスの4ゴールと、代表通算100試合出場を達成したフィルジル・ファン・ダイクのリーダーシップを土台にしていた。準々決勝はホームでの第1戦を経て、ポルトガルでの第2戦に臨む。

ベルギー対ドイツ：攻撃陣の競演に期待

ユルゲン・クロップ率いる得点力豊かなドイツは、準々決勝の残る一戦でマルク・ファン・ボメル率いるベルギーと対戦する。フロリアン・ヴィルツの4ゴールを原動力に、ドイツはグループA2を圧倒。オランダを5-0で粉砕し、欧州のライバルたちに警戒を促した。

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ベルギーは最終節、ケヴィン・デ・ブライネにけん引されてイタリアに4-1で逆転勝利し、勝ち上がりを決めた。デ・ブライネはグループステージを3ゴール2アシストで終えている。ホーム＆アウェー方式の準々決勝は2027年3月下旬に行われ、勝者は同年6月9日から13日までの決勝大会に進む。開催候補にはイングランド、フランス、スペインが挙がっている。