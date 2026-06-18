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Ghana v Panama: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jonathan van Haaster

翻訳者：

強豪パナマを95分の決勝弾で破り、ガーナ中が熱狂した。

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ガーナは初戦で土壇場の95分、カウンターからCaleb Yirenkyiが決勝弾。1-0でパナマに勝利し、3ポイントを手にした。 カレブ・イレンキーがゴールを決め、トロントのガーナサポーターを熱狂させた。この勝利でガーナはイングランドとともにグループLで勝ち点3とし、パナマとクロアチアは勝ち点0に終わった。

パナマは右からの速い攻撃で最初の好機を創出。ベシクタシュのマイケル・ムリージョが鋭いクロスをセシリオ・ウォーターマンへ供給し、ウォーターマンがファーサイドへ流したが、GKローレンス・アティ・ジギの好守に阻まれた。

続くチャンスもパナマ。アティ・ジギが拳でクリアしたこぼれ球をジオバニー・ラモスが拾うも、シュートは枠外。

トロントで行われた試合ではパナマが圧倒的に攻勢を強めた。アティ・ジギは好守でゴールを死守し、0-0でハーフタイムを迎えたが負傷でベンジャミン・アサレと交代した。

アントワーヌ・セメニョ、アーネスト・ヌアマ、カマルディーン・スレマナを先発させたガーナは後半に入り流れを掴む。直後、ジョナス・アジェテイがヘディングで狙うも、角度がなくGKオーランド・モスケラに阻まれた。

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その後もパナマが攻勢を強め、マルティネス、ブラックマン、ラモスが連続してシュートしたが決まらなかった。ガーナはアジェテイのヘディングが外れた程度でチャンスは少なかった。

後半アディショナルタイム、ガーナはついにネットを揺らした。セメニョのパスをトーマス＝アサンテが左から送り、イレンキが押し込んで1-0。

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