チャンピオンズリーグでは、VfBシュトゥットガルトは好調だ。2試合で2勝。36チームが参加する大規模なリーグで、勝ち点6の満点を獲得した9チームの一つとして、上位につけている。バイエルン・ミュンヘン、ボルシア・ドルトムント、マンチェスター・シティなどは、セバスティアン・ヘーネス監督率いるチームより下位にいる。

しかし、ブンデスリーガでは歯車がかみ合っていない。6試合のうち4試合に敗れ、直近4試合では3敗を喫した。バイエルンやドルトムントとの対戦を含む日程は厳しかったとはいえ、TSGホッフェンハイム戦、そして今回のHSV戦でも勝ち点を得られなかった。

「もちろん残念だ。でも、今の僕たちがトップチームではないことを認めなければならない」と、率直な物言いで知られるドイツ代表のデニス・ウンダフはSkyに語った。「過去2、3年の僕たちを特徴づけていたものが、今は数多く欠けている」

シュトゥットガルトのキャプテンは、それが何を指すのかと問われた。「これまでなら、こういう試合でも勝ち切り、チャンスを決めていた。今年はそれが難しい」と、ウンダフはハンブルクでの試合について説明した。「特に後半はパフォーマンスも落ちる。再び上位に戻るためには、本気でそこに取り組まなければならない。そうしなければ、非常に厳しいシーズンになる」

シュート7本も無得点。HSV戦でウンダフは決め切れず

欠場者を抱えるHSVが相手なら、VfBは敗れる必要のない試合だった。今季ブンデスリーガでの初ゴールをいまだ待つウンダフは、シュート7本を放ち、1人で0.61のxG（ゴール期待値）を記録した。

「勝ちたかったし、チャンスはたくさんあった。決定的なものばかりではなかったけどね。結局のところ、引き分けにはしなければならなかった。そうすれば誰も何も言えなかったはずだ」とウンダフは振り返った。「最後は互いに攻め合う展開になったけど、ああいう展開にしてはいけない。ただ、今は前を向くしかない」

その攻め合いを制したのはHSVだった。ミロ・ムハイムが試合終盤に見事なゴールを決めた。遠距離からの鮮やかなシュートにより、ハンブルクのチームは開幕から3連敗、得失点0対12という悲惨なスタートを経て、3連勝を飾った。

VfBシュトゥットガルトは失点場面で何を誤ったのか？

キャプテンのウンダフやスポーツ担当取締役のファビアン・ヴォールゲムートと同様、VfBのセバスティアン・ヘーネス監督も敗戦を「非常に悔しい。前半を見る限り、我々のプランの多くがうまくいっていたからだ。HSVに大きなチャンスは与えなかったし、我々には先制するだけの十分なチャンスがあった。だが、今回はゴール前での決定力が大きな要因となった」と受け止めた。

一方、失点場面について44歳の指揮官は「自分たちの責任を認めなければならない」と批判。「0-1につながるカウンターを止められなかったからだ」と語った。

次の試合や対戦相手について、ヘーネス監督はまだ具体的な話をしようとはしなかった。ただ、「素晴らしい経験になる」こと、そしてチームは「準備ができている」ことだけを明かした。

VfBが次の試合を楽しみにしているのも無理はない。舞台はチャンピオンズリーグで、アトレティコ・マドリーが地元にやって来る。この秋、シュトゥットガルトは欧州最高峰の大会では結果を出している。一方、リーグ戦での危機は否定しようがない。



