『シュポルト・ビルト』によると、ケルンは次の移籍市場（1月1日から2月1日）で、再びエル・マラを引き留められるか不安を抱えることになる。20歳のエル・マラがわずか数カ月前、2031年までの契約延長に前倒しで応じたことも、その状況を変えるものではない。新契約に契約解除条項がないことも同様だ。

それでも、PSGの関心をめぐる噂は絶えない。チャンピオンズリーグの前回王者は、クヴィチャ・クヴァラツヘリアの数カ月に及ぶ離脱を補わなければならない。クヴァラツヘリアは10月末に十字靱帯を断裂し、今季の残りを欠場する可能性がある。代役の獲得には、8000万ユーロを投じられるという。

『シュポルト・ビルト』によると、パリ・サンジェルマンは移籍の可能性を探るため、すでにケルンのトーマス・ケスラー幹部にエル・マラについて正式に問い合わせたという。ただ、ケルンのクラブ施設ゲイスボックハイムには、まだ正式なオファーは届いていない。また、ケルンは少なくとも夏までは、ドリブルを得意とするこのアタッカーを戦力として考えている。

1.FCケルンがサイード・エル・マラに求める移籍金は？

ケスラーは先ごろ、「サッカーでは何事も断固として否定すべきではない」と語り、こう強調した。「彼が再び契約を延長したのには理由がある。だから私にとって、現時点で冬の移籍の可能性を検討する理由はない」。さらに、エル・マラはケルンで「とても居心地よく過ごしている」と付け加えた。

それでも、冬に争奪戦が起きるのは避けられないだろうと『シュポルト・ビルト』は推測する。夏には固定額5000万ユーロがケルンの売却容認ラインとされ、BVBなどもその額を前に獲得を断念したが、今ではその金額でも足りないという。冬にケルンを売却へと動かすには、はるかに多くの資金が必要になる。

新たな要求額が具体的にいくらなのかは明らかになっていない。ただ、PSGが獲得に動く場合、その金額にひるむことはまずないだろう。また、資金力のあるプレミアリーグでも、エル・マラには引き続き需要がある。『スカイ』によると、ブライトン＆ホーヴ・アルビオンが再び獲得に関心を示しているという。

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サイード・エル・マラの兄弟マレクはどうなる？

ドイツ人指揮官ファビアン・ヒュルツェラーが率いるブライトンは、昨季中にも獲得を試みたものの実現しなかったとされる。その際には、エル・マラの兄弟マレクの獲得にも応じる用意があったという。マレクはつい先週末、ケルンでのブンデスリーガ初ゴールを記録したばかりだ。兄弟は2人セットでしか獲得できないとされている。

ブライトンは今も兄弟の成長を注視し、最新の状況を把握するために定期的にスカウトをケルンへ派遣しているという。ただし、冬に獲得へ動く計画はないとされる。もっとも、年末年始に別のクラブが本格的に動けば、状況が変わる可能性は十分にある。