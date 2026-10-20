パリで発生した暴動と破壊行為の余波は、サッカー界にも及んだ。フランスの首都パリのレピュブリック広場近くの店舗から、アルゼンチンの伝説的選手リオネル・メッシの署名が入ったバルセロナのユニフォームとキャプテンマークを、覆面をした2人の人物が奪う様子を映した動画がソーシャルメディア上で拡散されたのだ。

動画には、同地区での破壊行為に伴う混乱の中、2人がカメラの前でその2点を見せびらかす姿が映っていた。この一件は、サッカー史上最も著名な選手の一人に関わる、金銭的にも精神的にも大きな価値を持つ希少なスポーツ記念品の行方について、懸念を呼び起こしている。

今回の出来事は、チャンピオンズリーグで予定されているパリ・サンジェルマンとバルセロナの対戦を巡る雰囲気と時を同じくして起きた。両クラブはメッシのキャリアにおける重要な節目と結びついており、同選手は2021年にパリのクラブへ移籍する前、カタルーニャのチームでプレーしていた。

メッシのユニフォームは数百万ドルで取引される

盗まれた品々は、スポーツ記念品市場でメッシの本物の所有品が得ている高い価値を考えると、特別な重要性を帯びる。その価格は、着用された試合、キャリアにおける重要度、状態、希少性、さらには本人の署名の有無によって変動する。

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メッシはかつて、アルゼンチン代表として優勝を果たした2022年カタール・ワールドカップで着用した6枚のユニフォームを、2023年に公開オークションで売却しており、当時報じられた情報によれば、その総額は700万ドルを超えた。

盗まれたユニフォームとキャプテンマークの詳細や来歴が不明なため、その正確な価値を特定するのは難しいものの、メッシとの関わりや本人の署名が入っていることから、スポーツ記念品の収集家たちにとって大きな価値を持つ可能性がある。

盗まれた品々の実際の価値は依然として特定されておらず、入手された情報の中には、2人の人物の身元や2点の品の回収に関する確認された詳細も含まれていない。動画はソーシャルメディアのプラットフォーム上で拡散され続けている。