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ハリー・ケインが欧州のライバルたちに強気のメッセージを送った。バイエルン・ミュンヘンにはチャンピオンズリーグのトロフィーを奪還するために必要なものがすべてそろっていると主張。イングランド代表主将は、昨季の同大会での痛恨の敗退を経て、バイエルンが欧州での優勝を待ち続ける日々を終える準備はできていると考えている。

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欧州のタイトル獲得が最大の目標

UEFAチャンピオンズリーグ制覇は、ケインとバイエルンのチームメートにとって最も重要な使命となっている。クラブサッカーで最も権威あるトロフィーから数年間遠ざかる中、 イングランド人ストライカーは欧州の頂点に返り咲くというチーム共通の野心を公に語った 。バイエルンほどの名門にとって、同大会での優勝から6年も遠ざかっている状況は、あまりに長すぎると受け止められている。

現在のチーム状況について、ケインはアリアンツ・アレーナに集まった選手たちへの絶大な自信を示した。FWは、経験と才能を兼ね備えたチームなら欧州のどの相手とも渡り合えると確信している。「チャンピオンズリーグは僕にとっても、チームにとっても大きな目標だ。素晴らしい選手たちで構成された強力な選手層がある」と、ケインはフランスのニュースメディア『Foot Mercato』のインタビューで語った。

パリで味わった痛みを糧に

33歳のケインにとって、昨季の敗退の記憶は今も鮮明だ。バイエルンは2025-26シーズンに準決勝まで進んだものの、パリ・サンジェルマンに2戦合計5-6で惜しくも敗れた。『Bulinews』によると、決勝進出をあと一歩で逃した悔しさはありながらも、ケインはバイエルンの勝ち上がりを止めた相手に敬意を抱いている。

「昨季のPSGとの試合はすごかった。本当に紙一重だったし、2連覇を果たしたチームに敗退させられたことは、恥じるようなことではない」と、ケインは欧州の舞台での激闘を振り返った。あの重圧のかかる対戦で得た経験は、今回の決勝トーナメントを勝ち進む上でチームの大きな力になると考えている。チームは敗戦を引きずるのではなく、今季の欧州での戦いの原動力にしている。

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ヴァンサン・コンパニの影響

ケインは、バイエルンがついに欧州制覇に必要な戦術面での調和を見いだしたと考えており、指揮官が継続してチームを率いていることを最大の武器に挙げる。ヴァンサン・コンパニ監督がアリアンツ・アレーナでの3季目を迎え、ベルギー人指揮官のサッカーはチームに深く浸透した。イングランド代表主将にとって、コーチングスタッフと選手たちが継続してともに歩んできたことこそ、欧州の強豪を倒すために必要な決定的な強みだ。

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「監督やチームともう1年をともに過ごすことで、僕たちはさらに強くなれる。今季は自分たちの年にしなければならないと考えて臨んだ」とケインは説明した。

タイトルへ向けた揺るぎない意志

大会が佳境に近づく中、バイエルンの考えは明確だ。トロフィー獲得以外では満足できない。ケインは、シーズン終了時に自分たちがタイトルを手にするため、チームはすべてを懸ける覚悟があると明言した。今、焦点は単に勝負に加わることではなく、接戦を制するために必要なわずかな差を生み出すことにある。

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最後にケインは、クラブがただ一つの目標に集中していると改めて強調した。「それを実現する方法を見つけなければならない。勝ち進むための差を生む、あと少しの何かを見つけ、チャンピオンズリーグで優勝するためにできることをすべてやる。それが僕たちの最大の目標だ」