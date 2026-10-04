フィルヒル・ファン・ダイクは日曜夜、オランダ代表で通算100試合出場を迎える。主将は自身にとって非常に珍しいポジション、すなわち右センターバックでプレーし、驚きの相棒はトゥーン・コープマイネルスだ。テオ・ヤンセンは、リバプールのベテラン（35）が右サイドで違和感を覚えるのではないかと疑問を呈している。

代表監督のシャビ・エルナンデスは、コープマイネルスを左センターバックに起用する。ユヴェントスのレフティーはユリエン・ティンバーの代役で、長引く鼠径部の負傷から復帰したばかりの同選手には慎重な対応が取られている。

コープマイネルスのためにスペースを空ける形で、ファン・ダイクは右側へ移る。「それは非常に驚きだ」とヤンセンは切り出す。「特にフィルヒルは長い間、自分は左でプレーしたいと話してきたからね。彼は左志向なんだ」

「だから、彼がどうやるのか、そしてそのポジションで違和感を覚えるのか興味深いね」。司会のスホールト・ファン・ラムスホルストは、ファン・ダイクがオランダ代表で最後に右センターバックに入ったのは9年前、リバプールでは8年前だったと指摘する。「それで十分物語っていると思うよ」とヤンセンは応じた。

「そこは彼のポジションではないし、それは本人も認めている。今日どうプレーするのか興味深いね」とヤンセンは語った。シャビはその後、詳しく説明した。「最初の面会の時に、彼にはおそらく適応しなければならないと説明した」

「彼はキャプテンであり、リーダーだ。チームのために必ず適応してくれるだろう。特に今日は、彼が100キャップ目を手にする日だからね」とシャビは語り、続いてコープマイネルスに話を移した。「彼をセンターバックで起用するのは、非常に良いビルドアップが必要になると見ているからだ」

「彼はフリーの選手を見つけるのがうまく、サイドチェンジもできる。パスもビルドアップも非常に優れている。私たちはより良く攻撃し、守備したい。そのためにコープは適している」とシャビは締めくくった。

オランダ代表のスタメン： フェルブルッヘン；ダンフリース、ファン・ダイク、コープマイネルス、ファン・デ・フェン；フェールマン、レインデルス、フラフェンベルフ；サマーヴィル、メールディンク、ラング。

セルビア代表のスタメン： V・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ；グデリ、バビッチ、パブロヴィッチ、テルジッチ；ネデリコヴィッチ、ルキッチ、スタンコヴィッチ、サマルジッチ；ツヴェトコヴィッチ、タディッチ。



