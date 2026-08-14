ザイド・エル・マラのBVB移籍破談を支持する理由

ヨッヘン・ティットマー

ザイド・エル・マラを巡る移籍交渉からボルシア・ドルトムントが撤退したことは、数週間にわたる難航した交渉と複数回のオファー拒否を経て、明確なメッセージを発した形だ。スポーツ面、そして財政面の両方から見ても、この駆け引きに意図的に終止符を打った判断は理にかなっていた。

エル・マラの才能を疑う者はいない。13ゴール5アシストを記録したこの若手は、1. FCケルンで力強いプロ1年目のシーズンを送った。それでも事実関係は明白だ。成功したシーズンは、プロの世界でちょうど1年だけ。欧州カップ戦への出場経験もなく、中2日で試合を続けるような日程も定期的には経験していない。

BVBがクラブ史上、新戦力1人に支払った移籍金は、これまで30ミリオンユーロを大きく超えたことはほとんどなかった。そこへ今度は、国際経験のない19歳に、ボーナス込みで50ミリオンユーロをはるかに超える額を投じるとなれば、率直に言って無責任だったはずだ。その巨額が選手本人に一気にどれほど大きなプレッシャーをもたらしたかは、ひとまず脇に置くとしてもだ。

過去にはBVBが難航する交渉の中で主導権を失っていると批判されることもあった。だからこそ、首脳陣の一貫した対応は正しい方向への一歩でもある。ボルシアは自ら明確な痛みの限界を設定し、それを実際に貫いたことで、移籍市場に向けて明白なメッセージを送った。ドルトムントは脅しには屈しない。この毅然さは、理想を言えば今後の移籍市場で自らの交渉上の立場を強化することにもつながる。

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BVBは今、複数のスカッドの課題を埋められる

これほどの記録的な移籍金は、残された予算を大きく圧迫していたはずだ。もちろん時間的なプレッシャーはあるし、プランB、あるいは複数のプランBをできるだけ早く実行に移すべきだろう。それでも、今はより大きな自由度があり、節約した資金を複数の補強先に振り分けることができる。というのも、スカッドはなお複数のポジションで層と質を必要としているからだ。

素早くドリブル能力の高いウイングを1人、エル・マラの代役として獲得するだけでは、まったく十分ではない。ドルトムントには何よりもまず、展開力と対人の強さを兼ね備えた戦略的な6番が緊急に必要であり、さらにヤン・コウトの退団後は右サイドバックも必要としている。

エル・マラを見送る判断は、一部のBVBファンにとっては一見すると痛手に映るかもしれない。だが同時に、それは経営的な理性の勝利でもある。BVBは姿勢を示し、財政バランスを守り、正しいタイミングでブレーキを踏んだ。

ザイド・エル・マラのBVB移籍破談に反対する理由

ティム・ウルジヌス

もちろん、BVBが1. FCケルンの法外な要求額に、いつかうんざりするのは理解できる。ただ一方で、ボルシア・ドルトムントは巨大なチャンスも逃している。将来のドイツ代表選手を、これほど「安く」獲得できる機会は、おそらくもう同じ形では訪れないだろう。

ザイド・エル・マラのポテンシャルに疑いの余地はなく、世界トップクラスに到達する道も彼には開けているように見える。ケルン残留となった場合に彼の市場価値が下がる可能性は、ラインラントのクラブが降格する場合を除けば、極めて低い。

また、レネ・ワグナー監督の下では、自身の能力を証明するチャンスをさらに多く得ることになるだろう。エル・マラは指揮官から絶大な評価を受けており、明確な違いを生み出せる選手として先発の保証を手にする可能性が高い。それはルーカス・クワスニオクとの別れの直後からすでに感じ取れたことだった。

つまりBVBは、最終的に破談の原因となったその差額について、あと数ミリオンユーロを上乗せすることもできたはずだ。両クラブの隔たりは、もはやそこまで大きくなかったはずである。とりわけボルシアは、この19歳の資質を明らかに全面的に確信していたのだから。

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BVBはザイド・エル・マラを利益付きで売却できた可能性が高い

そうでなければ、ラース・リッケンらがこれほど執拗に粘り、これだけ多くの交渉ラウンドを重ねることはなかっただろう。それでも、こうした意思表明となる移籍――そしてそれがこの高い才能を持つウインガーの獲得であったことは疑いようがない――によって新たな次元へ踏み出し、直接のライバルたちにメッセージを突きつけるという展望は消えてしまった。

さらに、エル・マラがドルトムントの次なる金脈になっていた可能性も十分にあった。現在の時代を考えれば、再売却時にウスマン・デンベレ、アーリング・ハーランド、あるいはジュード・ベリンガム級の領域に達していたとしても、非現実的とは言えない。ブレントフォードのようなプレミアリーグの中堅クラブがすでに接触していたのも、決して偶然ではない。エル・マラはすでにイングランドで市場を持っている。

エル・マラが健康を維持できれば、その状況は変わらないだろう。魅力的なプレースタイルと、すでに際立っているゴール前での冷静さは、超富裕なクラブオーナーたちの財布を極限まで開かせるのに十分なスペクタクルを約束しているからだ。今やBVBは、そのすべてがどこまで可能だったのかを知ることはおそらくないだろう。