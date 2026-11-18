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ベルント・ノイエンドルフ会長はフィリップ・ディアロ氏を高く評価し、FIFA会長選に臨む欧州の候補者にドイツサッカー連盟（DFB）の支持を約束した。

DFBのノイエンドルフ会長は、連盟の声明で「彼の職務に対する考え方と価値観は、現職の会長とは明らかに異なる」と述べた。「私たちはこれまでとは違う、より良いサッカーを望んでいる。すべての加盟協会の利益のためにサッカーに奉仕するFIFAを望んでいる。だからこそ、私たちはフィリップ・ディアロを強い確信を持って支持する」

フランスサッカー連盟（FFF）の会長を務めるディアロ氏は、2027年3月の国際サッカー連盟の総会で行われる選挙で、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長に対抗する。ワールドカップなどFIFAの主要大会への民間投資家の関与を強める構想が頓挫したことを受け、インファンティーノ会長は圧力にさらされている。ディアロ氏のほか、日本の田嶋幸三氏と元トッテナム選手のラモン・ベガ氏も、それぞれ立候補と会長職への意欲を表明している。

ノイエンドルフ会長は「フィリップ・ディアロは、責任を果たし、将来の課題に断固として取り組むサッカーを体現している。私は彼をよく知っており、人としても、サッカー界の重要な役職を担う人物としても高く評価している」と強調した。「私たちは定期的に、緊密で信頼に基づく友好的な意見交換を続けている。彼は国際サッカーで豊富な経験を持ち、欧州サッカー界で高い評価を得ている」

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DFBのハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ副会長は、ディアロ氏にインファンティーノ会長に対抗する現実的な勝算が「間違いなくある」と考えている。スポーツ情報通信社に対し、「私たちはUEFA執行委員会で非常に良好かつ協力的に仕事をしてきた。人柄も非常に感じの良い人物だ」と語った。