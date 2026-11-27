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ジャマル・ムシアラを巡る問題は、今なおFCバイエルン・ミュンヘンに影を落としている。

FCバイエルン・ミュンヘンでは、監査役会メンバーのカール＝ハインツ・ルンメニゲによるジャマル・ムシアラを巡る発言が、好意的に受け止められていないようだ。

『ビルト』の報道によると、クラブ関係者の間では、首脳陣の同僚からも、71歳のルンメニゲは言い過ぎたとの見方が出ているという。クラブ内部では、その言葉の厳しさに「強い困惑」が広がっているようだ。

この件に関しては「クラブに害を及ぼす」という言葉さえ出たという。バイエルン側はさらに、苦境にある23歳のムシアラの市場価値にもルンメニゲの発言が影響しかねないと懸念しているとされる。

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ドイツ最多優勝クラブの元CEOであるルンメニゲは先週金曜日、1.FCケルンとの1－1の引き分けに終わった試合の際、 強い疑念を示した 。ムシアラが2025年夏の重い脚の負傷と、診断された欠神発作を伴う疾患を経て、かつての輝きを取り戻せるかについての発言だった。

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ルンメニゲはこれを、ムシアラが2025年2月に結んだ巨額の契約延長と結びつけた。この契約では、年間2500万ユーロの基本給を受け取るとされている。

ルンメニゲは「我々が把握していることからすると、残念ながら、彼がこのスタジアムで何度も見せたレベルに戻るのは難しいと思われる」と語った。そのため、「選手本人、家族、そして何より代理人会社と話をしなければならない。そうなれば、率直に言って、あの金額はもはや正当化できない」と述べた。

Getty Images

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ヨシュア・キミッヒ、FCバイエルン・ミュンヘン首脳陣を厳しく批判

この問題はここ数日でさらに過熱。複数のメディアが、強化部門の首脳陣とクラブ重鎮のルンメニゲ、ヘーネス、そしてムシアラの代理人会社との間の緊張した関係について、重大な詳細を報じた。ドイツ最多優勝クラブは、敗れたリールでのチャンピオンズリーグの試合を前に、事態の沈静化を図っていた。

公式声明では 、例えば、ムシアラと代理人が昨年2月の契約締結前から疾患を知っており、 回復過程の詳細を隠していた という、くすぶっていた疑惑をクラブが否定した。

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さらにバイエルンは、関係者全員と建設的な意見交換が行われており、今後も「協力的かつ内密に」続けていくと強調。「双方にとって、選手の健康が何よりも優先される。ジャマル・ムシアラは復帰に向けて全面的なサポートを受ける」とした。

しかし、リール戦の1－2の敗戦後、主将の ヨシュア・キミッヒはバイエルン首脳陣によるムシアラへの対応を厳しく批判した 。ドイツ代表選手は「もちろん、クラブは常に何よりも大切で、選手よりも大きな存在だ。だが、人間よりも大きな存在ではない。これは絶対にあってはならないことで、バイエルンらしくない」と語った。