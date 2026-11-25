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ACミランのルベン・アモリム監督は、国内リーグと欧州の大会で安定した結果を残すことこそ、真に強いチームになる唯一の道だと選手たちに訴えた。ミランは木曜日、オリンピアコスとのアウェー戦に臨む。サン・シーロで期待される水準には遠く及ばない欧州での最近の戦いぶりを踏まえれば、アテネ遠征は厳しい試練となる。

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アモリム監督がミランの成長に求める基準

ルベン・アモリム監督は、セリエAで フロジノーネに5-1で大勝 したからといって、ACミランの選手たちが現状に満足することを許さない。ポルトガル人指揮官は、国内での結果は改善している一方、ヨーロッパリーグでは勝ち点3の28位と厳しい状況にあることを痛感している。

アテネ遠征を前に、指揮官は直ちに改善が必要な点を率直に語った。「 アタッキングサードで改善しなければならないのは事実だ 」とアモリム監督は試合前の記者会見で認めた。「我々にできるのは、自分たちの原則を磨くことだけだ。こうした細かな点を改善する必要があり、それが私にできる選手たちへの唯一の手助けだ。オリンピアコス戦はフロジノーネ戦とは違う試合になるし、カリアリ戦とも違う。守備も含めて改善しなければならない。ほぼ毎試合失点しているので、そこも改善が必要だ」

今季のミランにとって、欧州での戦いは不満の残るものとなっている。決定力不足と守備のミスが目立ち、RBザルツブルクに4-0で勝利した一戦を除けば、ボーンマス、ベンフィカ、フェレンツヴァーロシュに無得点で敗れている。

深刻な負傷者続出への対応

増え続ける負傷者によって、アモリム監督が各ポジションで起用できる選手は減り、今後の戦いは一段と難しくなっている。ルカ・モドリッチ、ストラヒニャ・パヴロヴィッチ、フランチェスコ・カマルダ、ダヴィデ・バルテザーギが新たに負傷者リストに加わった。フィカヨ・トモリ、ルベン・ロフタス＝チーク、マッテオ・ガッビア、サムエル・チュクウェゼ、アレクシス・サレマーカーズ、ピエトロ・テラッチアーノもすでに離脱しており、シーズンの重要な局面で選手層が薄くなっている。

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それでもアモリム監督は、選手層の薄さを結果が出ない理由として認めない。「強いチームになるには、リーグ戦でも欧州でも良い結果を出さなければならない」と強調した。「それが強いチームになる唯一の道だ。特にミランでは、そうでなければならない。状況が悪くなる可能性には常に備えている。少しのことで状況は変わるからだ。選手たちに理解してもらおうとしているのはそこだ。今の状況がいつまでも続くわけではない。我々はまだプロセスの始まりにいて、全員が必要だと思う。パヴロヴィッチ、モドリッチ、サレマーカーズ、チュクウェゼを欠くことになったが、全員が準備をしていなければならない。ビッグクラブに言い訳はないからだ。我々は備えなければならない。選手を入れ替えたから欧州でこれだけの試合に負けたとは思えない」

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ゲオルギオス・カライスカキス・スタジアムで待つ試練

オリンピアコスは、このメンバーを欠くミランにとって厳しい相手となる。ヨーロッパリーグでは開幕から4試合で勝ち点10を獲得し、6位につけている。ギリシャのチームはヤギエロニア、オリンピック・マルセイユ、スパルタ・プラハに勝利し、直近のスタッド・レンヌとのアウェー戦はスコアレスドローに終わった。

ミランの指揮官は相手を高く評価するとともに、主力を欠くなかで自チームの選手たちが力を発揮する必要性を語った。「彼らは強いチームだ。特にホームではアグレッシブだ。私はここで2度プレーしたが、厳しかった。相手の監督と、その監督が何をしたいかは知っている。コンパクトで前向きなサッカーをする。4-3-3を使い、多くの変化をつけ、選手も入れ替える。ジョタをはじめ、ポルトガル人選手も多い。強いチームだし、サポーターもいるので、厳しい試合になるだろう。チキーニョは素晴らしい才能の持ち主だが、とても衝動的だ。明日は良いプレーをしてほしいし、この先も素晴らしいキャリアを歩んでほしい」

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スクデットへの希望も維持

当面の焦点は欧州での戦いだが、アモリム監督は国内での目標も諦めていない。ミランは現在、セリエAで勝ち点27の4位につけ、首位ラツィオとは5ポイント差だ。就任初年度の難しさと現在の負傷者続出にもかかわらず、スクデット争いに加わり続けられるという考えは揺らいでいない。優勝争いについて問われると、「考えは変わっていない。今季は難しいが、戦うチャンスがあるなら戦う」と答えた。

最近、複数の監督が『グランド・セフト・オートVI』の発売と、選手たちがこの待望のゲームに費やす時間について質問されている。アモリム監督も自身の好みを明確にした。「選手たちには、ソーシャルメディアを延々と眺めるより、毎日そのゲームをプレーしてもらう方がいい」と語った。「ソーシャルメディアなどは、選手にとって非常に難しいものだ。いずれにせよ、彼らは私以上に多くの批判を受けながら生きている。フロジノーネ戦の後、私は何も読んでいない。それが私の望む生き方だからだ」