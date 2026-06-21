「弱点」…ラミン・ヤマルがサレム・アル・ドスリを風刺のネタに！

2026年ワールドカップでサウジアラビア代表はスペインに0-4で敗れ、主将サレム・アル・ドスリがSNSで議論を呼んだ。

第2節のスペイン戦は0－4で敗れた。

問題となったのは前半、アル・ドスリがスペインの若手スター、ラミン・ヤマルと競り合った場面だ。アル・ドスリがボールを奪おうとしたが、ヤマルに粘られ、結局は自身が倒れ込んだ。

この場面はすぐにXで拡散。チーム全体の低調なパフォーマンスも重なり、何千人ものユーザーが皮肉や批判を添えて動画を再投稿した。













この場面を試合で露呈した両チームのフィジカルと技術の差と見る声もあれば、アル・ドスリを「弱点」と批判する声もあった。









さらに、好プレーでサウジアラビア守備陣を苦しめたヤマルとの対決シーンを受けて、一部ファンはアル・ドスリに皮肉交じりの同情を示した。

2006年W杯でモハメド・ヌールがスペインを苦しめた試合を思い出したファンもおり、当時の奮闘と今回の「グリーン」のパフォーマンスを比べた。チームに個性と対抗する力が欠けていたとの声も聞かれた。









スペイン戦の大敗は、サウジアラビア代表、特に過去10年で最も有名な選手の一人であるアル・ドスリに大きなプレッシャーを与えた。彼は2022年W杯アルゼンチン戦の勝利など、重要な場面でチームを引っ張ってきた。

それでもサウジファンは、次戦のカボヴェルデ戦で主将がチームを率いて反撃すると期待している。この試合は大会での「グリーン」の命運を左右し、スペインの「マタドール」に屈した悔しさを払拭するチャンスとなる。