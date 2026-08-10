「弱さの表れ」：レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョがペップ・グアルディオラを痛烈批判

「人によってはサバティカルが必要なんだろう」と、“ザ・スペシャル・ワン”は指導者業からの自発的な休養について問われると皮肉を飛ばし、間接的にグアルディオラとの違いを示した。勢いに乗ったモウリーニョはさらにこう続けた。「私にとってサバティカルは弱さの表れであり、私が嫌悪するものだ。私はこの言葉が嫌いだ。だから、そのことについてこれ以上私に話さないでくれ」

グアルディオラはかつて2012年にFCバルセロナを去った後、1年間休養していた。現在はマンチェスター・シティの監督として10年を過ごした後、休暇を取っている。イタリア代表監督就任の話は最近になって消滅した。

一方のモウリーニョは、サッカーなしの人生など考えられないと強調した。彼の世界は「5万人、あるいは9万人のファンが詰めかけるスタジアム」だという。少なくともあと10年は監督を続けたい意向で、場合によっては70代まで続ける可能性もある。「私はさらにタイトルを勝ち取りたい」と63歳の指揮官は強調した。そして、安らぎを得るのは「あの上の方が、私に来るよう決めた時だけだ」と、象徴的に空を指さしながら付け加えた。

ジョゼ・モウリーニョ vs ペップ・グアルディオラ：同僚から宿敵へ

グアルディオラに対し、このチャンピオンズリーグ優勝2回の指揮官は激しい個人的確執を抱えている。1990年代後半にFCバルセロナで同僚だった2人は、少なくともモウリーニョがレアル・マドリーを初めて率いた時期（2010年から2013年）までには長年の宿敵となっていた。当時グアルディオラは同時期にブラウグラナを率い、数々のクラシコでポルトガル人指揮官と激しい戦いを繰り広げた。スペイン人指揮官の将来が現時点で不透明な一方で、ロス・ブランコスは6月にモウリーニョのマドリー復帰を発表した。