引退に追い込んだ……アル・アハリ対アル・ファイハ戦の判定を巡る、過去の大スキャンダルの影

報道によると、サウジアラビア・ロシェンリーグのアル・アハリ対アル・ファイハ戦で物議を醸した審判の過去のスキャンダルが発覚した。

先週水曜日の第29節では、アル・マジュマア・スポーツシティ・スタジアムで行われた試合が1－1の引き分けに終わった。

この試合では多くの物議を醸す判定があり、アル・アハリは審判を批判する声明を発表し、審判とVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）の会話開示を求めた。

最も注目されたのは第4審判アブドゥルラフマン・アル・スルタン氏を巡る騒動だ。アル・アハリ・ジェッダのFWイヴァン・トニーは「審判が選手たちに、ロシェン・リーグよりAFCチャンピオンズリーグに集中すべきだと話した」と明かした。

サウジアラビア紙「オカズ」は、彼が主審だった8年前の試合で、再試合を招く重大な誤審があったと報じた。

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2018年、サウジアラビアサッカー連盟は1部昇格プレーオフのアル・ムザハミヤ対ナジュラン戦を再試合とし、アル・スルタン審判を停職にした。

原因はサルタン主審がPK戦で「ABBA方式」を採用したことで、各チームに1本目後に2本ずつ蹴らせたが、この方式は試合前にFIFAがすでに廃止していた。

この一件を受け、審判のアブドゥルラフマン・アル・スルタン氏は当時引退を表明したが、後に撤回した。

同紙によると、この事件以降もアル・スルタンは複数のミスを犯し、サウジアラビアサッカー連盟審判委員会から複数回内部処分を受けていた。

昨季ロシェン・リーグのアル・イッティハド対アル・ライード戦で複数ミスがあり、連盟から内部処分を受けた。

なお、アル・アハリはサウジアラビアサッカー連盟に対し審判団全員の調査を要請。連盟は各委員会が対応を開始したと発表した。