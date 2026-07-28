サウジアラビアのネオムが有能な人材への投資に意欲的であることを示す動きとして、同クラブは元キャプテンのアフメド・ヘガジに、現役からの完全引退を発表してわずか2日後、幹部級の運営職を託した。これによりヘガジは、ピッチの外で自身のサッカー人生の新たな章を歩み始めることになる。

ネオムは、ギリシャ人スポーツダイレクターであるキリアコス・ドリカスの補佐役としてヘガジを任命することを決定した。その職務は、進行中の今夏の移籍期間における新戦力の選定とチームの補強に重点を置くものであり、彼が欧州およびアラブのサッカー界で培った幅広い経験に基づいている。

クラブはデジタル媒体を通じてこの任命を正式に発表し、声明では次のように述べられた。「アフメド・ヘガジのクラブ内での旅は続くが、それはピッチの外からのものとなる。長年の献身を経て、ネオムのエンブレムのもとにキャリアを締めくくったキャプテンが新たな旅を始め、スポーツダイレクターの補佐役として、より大きな情熱と野心を胸に歩み出す」

声明はさらにこう続けた。「アフメド・キャプテン、我が家へのお帰りを歓迎する。新たな任務でのご活躍を心より願っている」。これは元代表選手がチームにもたらしたものへの明確な敬意を込めたメッセージであった。

この任命は、クラブ内におけるヘガジの遺産を活用し続けるための自然な流れを表している。彼は2025年にチームを歴史的なサウジ・ロシュン・プロリーグ昇格へと導く中心的な役割を果たし、その後も指揮を執り続けて、昨シーズンの2026年には順位表で8位を達成する成功を収めた。これは新興クラブにとって評価に値する快挙である。

この動きは、元選手を運営や技術面の役職に起用しようとするサウジのクラブにおける高まりつつある傾向の一環でもある。その狙いは、彼らの現場での経験とサッカー界における幅広い人脈を活用することにあり、それが移籍市場での成功の可能性を高め、野心的なスポーツプロジェクトの継続性を保証する。