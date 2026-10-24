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ゲーリー・リネカーはマンチェスター・ユナイテッドの現状を厳しく評し、セスク・ファブレガスに対し、オールド・トラッフォードに移ることはキャリア上の過ちになると警告した。かつてアーセナル、バルセロナ、チェルシーで活躍した名手は、コモを率いてチャンピオンズリーグでマイケル・キャリック率いるチームに圧勝したことで、評価を急速に高めている。

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チャンピオンズリーグで大敗、キャリック監督に批判

マンチェスター・ユナイテッドのキャリック監督は、水曜日にチャンピオンズリーグでコモに1-4の惨敗を喫し、その立場が厳しく問われている。この欧州の舞台での大敗を受け、オールド・トラッフォードでの長期的な将来を巡る疑問は一段と強まった。クラブ首脳陣は、監督交代を決断した場合に備え、後任候補を検討していると報じられている。

コモを率いるのは、監督としては駆け出しのファブレガスだ。スペイン人指揮官は監督就任以来、強い印象を残しており、チームを欧州の名門を打ち負かせる強力な集団へと変えた。その初期の成功により、マンチェスターでのキャリックの後任候補として名前が挙がっている。

「その仕事を引き受けるならどうかしている」

Getty Images

『The Rest is Football』のポッドキャストで、リネカーはファブレガスに対し、イタリアで進める有望なプロジェクトを離れてオールド・トラッフォードの指揮官に就くことの危険性を警告した。元イングランド代表FWは、現在のマンチェスター・ユナイテッドでの監督業は、台頭する指導者にとって厳しい選択肢だと考えている。

リネカーは「コモである程度の成功を続ければ、ビッグクラブが彼を迎えに来る。いずれ大きな決断を迫られるだろう」と語った。「それがユナイテッドかもしれない。あの仕事を引き受けるなら、どうかしている！ 実際、監督にとっては墓場のような場所だ」

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共演者のアラン・シアラーも同じ見方を示し、マンチェスター・ユナイテッドでの監督交代の多さを大きな懸念材料に挙げた。「巨大なフットボールクラブなのは分かっている。でも、これまでに何人もの監督が就任し、何人も解任されてきたことを考えると、現時点で魅力的な仕事ではない」とシアラーは付け加えた。また、クラブがしばしば支払う高額な退職金についても冗談交じりに、「魅力があるとすれば、12カ月か18カ月後に多額の退職金を受け取れるかもしれないことだけだ」と語った。

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ユナイテッドの終盤の1点、ファブレガスは自身の責任と認める

プレミアリーグの強豪を相手に名高い勝利を収めたものの、ファブレガスは試合中の自身の采配を厳しく批判した。ユナイテッドは0-4とされた後、終盤に1点を奪った。元チェルシー、アーセナルのMFは、この集中力の緩みについて全責任を負った。

ファブレガスは試合後、「最後の10分間を後悔している。次の試合もあるし、4-0なら少し試合をコントロールできると思い、テンポを落とすようチームに指示したのは私だからだ」と認めた。「選手たちには走るのをやめて中央にとどまるよう伝えた。それを後悔している。私はいつも、最後まで戦うよう真っ先に選手たちを鼓舞しているからだ。

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「相手のゴールはこたえた。私たちは強度を落とし、守備のブロックを下げてしまった。だが、それは私の責任だ」

批判を浴びるキャリック、重要な試合が控える

Getty Images

キャリックは今、マンチェスター・ユナイテッドでの監督としての立場を守れるかどうかの重要な局面にいる。欧州の舞台でこれほどの完敗を喫した以上、高まる不満を和らげるためには、すぐにチームを立て直さなければならない。不振を早急に脱せなければ、オールド・トラッフォードでの監督交代が早まる可能性がある。

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一方、ファブレガスはコモの好調を維持したいところだ。ユナイテッド戦の終盤に意図的に選手たちへ体力を温存するよう指示したことで、チームは今後の日程に向けて良好なコンディションを保てる。ファブレガスが欧州で最も将来を嘱望される若手監督の一人だという評価も、さらに確かなものになるだろう。