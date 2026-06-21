弁護士が明かした、キュラソーの更衣室での王室夫妻の行動

ディック・アドヴォカートは、ワールドカップで史上初めて勝ち点を獲得した「彼の」キュラソー代表を大いに誇りに思っている。試合後、彼は『Voetbal International』誌に、エクアドルとの引き分けと試合後の様子を語った。

「ロッカールームの光景を見られなかったのは残念だ。国王、王妃、その娘たち。彼らは本当に気さくで、人々とともに盛り上がり、演出ではない本物の姿だった」とカンザスシティでの0-0の引き分け後を振り返った。

さらに王室夫妻はロッカールームで選手たちと踊り、祝賀ムードを盛り上げた。「彼らは普通に一緒に踊っていたよ。僕は違う、いやいや、そこは控えないと。僕はあまり踊り手じゃないからね」と78歳の代表監督は笑った。

初出場したばかりの小さな国が、数億の価値がある選手たちを相手に引き分けた。 戦術も大切だったが、GKエロイ・ルームの活躍が大きかった。自分たちにも決定機があったが、決めきれなかった。そこが実力の差だ」

そしてすぐこう続けた。「でも、あのようなチームを相手に0-0で引き分けられたのは素晴らしい。彼らはこんな経験をしたことがないだろう。あんなスタジアム、あんな雰囲気の中で。試合後のロッカールームの祝賀会、感情の高ぶり、音楽、ダンス。その瞬間、全員が一つになるんだ」

私はこれまで多くの試合を経験してきたが、今回の結果は特に特別だ。 でも、これから泣くかもしれない。監督として新たな最高潮だ。厳しい状況で成し遂げたことが素晴らしい。この勝ち点は当然だ。我々にもチャンスがあった。相手の方が少し多かったが、相手の中盤には2億の価値がある選手たちが並んでいた。」

この1ポイントは決勝トーナメント進出の望みを繋いだが、木曜にコートジボワールとの最終戦を控えるアドヴォカートは「先走りすぎないよう」と冷静だ。