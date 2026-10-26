スペイン人の移籍専門家ギジェム・バラゲ氏がTeamtalkで語った。最近では、イングランド代表のアレクサンダー＝アーノルドが自身の今後について再考しており、古巣のリヴァプールFCを含む複数のクラブが獲得に関心を示していると報じられていた。もっとも、アレクサンダー＝アーノルドは2025年夏、ファンにとって決して喜ばしい形ではなく、移籍金なしでリヴァプールを去っている。

バラゲ氏はアレクサンダー＝アーノルドの状況について、「彼は今、『分かった。まだ自分の時ではないが、いずれその時は来る。それに備えている』と考えている」と説明した。「彼のポジションには、序列で上の選手が2人いる。エデル・ミリトンもセビージャ戦で右サイドバックとしてプレーした。では、彼は第4候補なのか？ 間違いなく第3候補だ」と付け加えた。

アレクサンダー＝アーノルドは昨季、負傷の影響でレアル・マドリーで苦戦し、フェデ・バルベルデやダニ・カルバハルと出場時間を分け合った。カルバハルの退団後、レアル・マドリーはインテルからもう一人のトップクラスのサイドバック、デンゼル・ダンフリースを獲得した。しかし、新監督のジョゼ・モウリーニョは、FCバルセロナの本拠地で行われたクラシコなどで、ダンフリースでもアレクサンダー＝アーノルドでもなく、本来は中盤の選手であるフェデ・バルベルデをこのポジションで起用した。

トレント・アレクサンダー＝アーノルドのレアル・マドリーでの今後は？

バラゲ氏は「だが、彼は気落ちしていない。モウリーニョは彼に、努力を続ければチャンスは訪れると伝えた」と報じた。「彼はレアル・マドリーでの定位置獲得を望んでいる。だからクラブを去るつもりはない」と、移籍専門家は結論づけた。

アレクサンダー＝アーノルドとレアル・マドリーの契約は2031年まで。今季、クラブでの公式戦出場時間はここまで345分にとどまっている。イングランド代表では36試合に出場したが、昨夏のワールドカップではトーマス・トゥヘル代表監督からメンバーに選ばれなかった。