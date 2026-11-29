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ウルグアイのレジェンド、フェルナンド・ムスレラが現役引退を発表した。エストゥディアンテスはコパ・リベルタドーレス決勝でパルメイラスに0-1で惜敗。40歳のGKは土曜日にエスタディオ・センテナリオで行われた決勝の直後に決断を明かし、タイトルを逃したものの、満足してピッチを去ると語った。

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決勝を終え、ムスレラが現役引退

ムスレラは、モンテビデオで パルメイラスに敗れた わずか数分後、現役生活に幕を下ろした。エストゥディアンテスが決勝に進むまでの間、特にフラメンゴとの準決勝で活躍したベテランGKだったが、タイトルを獲得してキャリアを締めくくることはできなかった。土曜日の試合でセーブを求められる場面は少なく、ラモン・ソサの決勝点を防ぐのも難しかった。

GKが振り返る、感慨深い別れ

母国に戻り、プロとしての歩みを始めたスタジアムで迎えた一戦は、ムスレラにとって個人的にも大きな意味を持っていた。試合後、ESPNのインタビューで、敗戦を悲しみながらもチームの戦いぶりを誇り、「最後の日まで戦えたことをうれしく思いながら去る」と語った。

満員の観客の前で迎えた、喜びと悲しみが入り交じる結末について、さらにこう続けた。「結果はとても悲しいが、今日の試合まで戦い抜いたことには満足している。とても幸せな気持ちで去る。結果がどうであれ、キャリアの素晴らしい締めくくりだ。結果もフットボールの一部だからね」

「エストゥディアンテスは、僕の故郷であるウルグアイに、僕がプロデビューを果たしたスタジアムに来てくれた。スタンドを埋め、最後まで僕を応援してくれた。今は言葉にするのが難しいが、最後の日まで戦えたことをうれしく思いながら去る」

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20年にわたる、タイトルに彩られたキャリア

ムスレラは決勝前にすでにクラブ内で今後の計画を話し合っており、その決断はアルゼンチンのクラブの幹部にとって全くの驚きではなかった。放送局に対して話し合いがあったことを認め、こう語った。「そのことについて話していた。まだ正式には伝えていなかったが、すでにクラブの幹部とは話していた。チームメート、セバスティアン［ベロン］、そして今この話を聞いてくれているすべての人に感謝を伝えた」

ブエノスアイレスで生まれ、ウルグアイで育ったムスレラは、2004年にモンテビデオ・ワンダラーズでデビュー。その後、ナシオナルに短期間在籍し、その6カ月後に欧州のラツィオへ移籍した。最も多くのタイトルを手にしたのはトルコのガラタサライ時代で、エストゥディアンテス加入までに19のタイトルを獲得。また、ウルグアイ代表として5度のワールドカップに出場し、コパ・アメリカ2011でも優勝した。

エストゥディアンテスは後継者探しへ

ムスレラがピッチを去ることで、エストゥディアンテスは大陸の頂点を逃した失意から立て直し、来季に向けて信頼できる新たな正GKを見つけなければならない。豊富な経験とロッカールームでのリーダーシップを補うことは、クラブの幹部にとって大きな試練となる。一方、引退するムスレラは、南米とトルコのフットボール界の双方に確かな足跡を残して競技を去る。