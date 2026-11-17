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16歳のバスティアン・アソモは得点を重ね、そのプレーでヴァンサン・コンパニにもすでに好印象を与えている。

近年、バイエルン・ミュンヘンが才能ある若手を獲得する際、特に目を向けてきたクラブがある。ヘルタ・ベルリンだ。バイエルンは過去10年間で、同クラブから10代の選手を5人獲得した。そのうち4人はバイエルンで飛躍を遂げられなかった。ただ、ノエル・アセコはトップチームでの出場がないまま、今夏のフランクフルト移籍でバイエルンに1200万ユーロの移籍金をもたらしている。

5人目がバスティアン・アソモだ。16歳の彼が飛躍を遂げられるか、もちろんまだ判断はできない。それでも、先にベルリンから加入した選手たちと同様、その素質は極めて有望だ。屈強なストライカーは得点力も示している。バイエルンのセカンドチームではレギオナルリーガで定期的に得点し、ドイツU-17代表でも現在、際立った活躍を見せている。

先週水曜日、元シャルケのミヒャエル・プルスが率いる同代表でデビューを飾ると、リトアニアに4-0で勝利した試合でいきなり3得点を挙げた。3日後には北アイルランドとの7-0の一戦で、1試合の自身の得点記録を 4得点 に伸ばした。これで代表戦2試合を終え、計7得点。火曜日には欧州選手権予選でドイツの若手代表が北アイルランドと対戦し、再び実力を示す機会がある。

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身長1メートル90のアソモは、バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督とそのチームにも、すでに好印象を与えている。夏にはトップチームのアジア遠征に帯同し、テストマッチにも出場した。アソモが早くもドイツの若手代表でゴールゲッターになったことも、コンパニにとってはまったく驚きではないだろう。「彼が点を取れることは分かっている」と指揮官は夏に語り、予想どおり、16歳のアソモにはまだ多くの努力が必要だとも指摘した。「プレーには改善しなければならない点が、まだたくさんある。ただ、あの体格の16歳のストライカーが得点しているのは良いことだ」とコンパニは話した。

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アソモはトップチームでも得点している。韓国の済州FCとの2-1の試合でゴールを決めたのだ。この時は、プレシーズン中のアジア遠征をワールドカップに伴う休暇で欠席した ハリー・ケインの代役を務めていた 。ケインは11月初旬、バイエルンとの契約を2029年まで延長した。その契約が満了する時、アソモは19歳になっており、後継者、あるいは少なくとも控えの役割を担う候補の一人に成長しているかもしれない。

バイエルンのバスティアン・アソモにはどんな特長があるのか？

「彼は得点を決める。それが僕たちには必要なんだ」。トム・ビショフは夏にアソモについてそう語り、10代のストライカーを絶賛した。「年齢を考えれば、ボールを収めるプレーはすさまじい。それにシュートも非常にうまく、典型的なペナルティーエリア内の選手だ」と、その長所を挙げた。アソモはレギオナルリーガ・バイエルンで12試合に出場し、6得点を記録している。ダンテ監督率いるバイエルンのチームにとってさらに重要なのは、序盤のつまずきの後、アソモが出場した直近11試合で一度も負けていないことだ。

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「彼は非常に優れたサッカー選手で、典型的なストライカーだ」。ビショフは自身の見方から、このアタッカーをそう紹介した。そして典型的なストライカーがチームにとってマイナスになったことはない。バイエルンでも、ドイツU-17代表でも、ドイツ代表でも同じだ。

kickerは、重要な春の時期にケインが休息を必要とする場合、アソモが今季中にも役割を担う可能性が十分にあると報じている。