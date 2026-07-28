FWの代理人ピニ・ザハビがポーランドのスポーツメディア『WP SportoweFakty』のインタビューで明かしたところによると、レヴァンドフスキは2026年初頭、名前の明かされていないサウジアラビアのクラブから極めて高額なオファーを受けており、当初はそれを受け入れる意向だったという。

「その通りだ。ロベルトはサウジアラビア行きを望んでいた。そこに多額の資金が待っていることも分かっていた」とザハビは説明。提示された金額についても包み隠さなかった。FWは2年契約にサインし、その見返りとして2億ユーロ（年俸1億ユーロ）という破格の金額を受け取るはずだった。

最終的にレヴァンドフスキは、このオファーを受けずにFCバルセロナに残る決断を下したという。だが、カタルーニャのクラブでの出場時間が徐々に減り、バルサのハンジ・フリック監督が37歳の同選手に先発の定位置を保証できなくなってから、移籍への思いが強まっていったとされる。

「彼らはロベルトに先発保証を与えることができなかった。それは彼にとって金よりも重要なことだった。デコとハンジは、ロベルトのバルセロナでの将来について別のビジョンを持っていた。だから、ある時点から我々はほかの選択肢を考え始めた」とザハビは理由を説明した。

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ロベルト・レヴァンドフスキがシカゴ・ファイアーでデビュー

6月末、シカゴ・ファイアーは最終的に、ポーランド代表で167試合89得点を記録している同選手の獲得を発表した。バルセロナとの契約は7月1日付で満了していたため、MLSクラブはスペインのクラブに移籍金を支払わなかった。

レヴァンドフスキは5月の時点で、ドイツ、スペイン、ポーランドで通算14回のリーグ優勝を果たし、FCバイエルンでは2020年にチャンピオンズリーグ制覇を成し遂げた実績を持つ中、自身の契約を延長しないと明言していた。その前には、ポーランド代表としてW杯プレーオフでスウェーデンに敗れていた。

シカゴで37歳の同選手は、2019年から1年間MLSでプレーした元バイエルンの同僚バスティアン・シュバインシュタイガーの足跡をたどることになった。 レヴァンドフスキはすでに新天地デビューも果たしているが、インテル・マイアミに2-3で敗れた試合では、ポーランド人FWは目立った活躍を見せられなかった。