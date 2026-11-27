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レアル・マドリーを率いるポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョが、ラ・リーガのデポルティーボ・アラベス戦に向けた記者会見を、ユーモラスな一幕で締めくくった。

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モウリーニョは会場にいた記者の一人を指さし、その人物が「CNNポルトガル」で働くいとこのペドロ・モウリーニョであることを明かした。そのうえで、母国で自身が受けている扱いについて皮肉を込めたメッセージを送った。

スペイン紙『マルカ』によると、モウリーニョは笑いながら「ここにいる彼は私のいとこで、ポルトガルで最高のジャーナリストの一人だ。だが、私をひどく扱うグループに移ってしまったので、彼とは話せないんだ」と語った。

冗談めかした口調ではあったが、その言葉には多くの意味が込められている。このポルトガル人指揮官は、母国で自身が浴びている批判と重圧の大きさを十分に理解しているからだ。

モウリーニョのベンフィカ復帰は、かつて大きな期待を集めた。多くの人々が、彼の就任によってチームの流れがすぐに変わり、奇跡に近いことを成し遂げてくれると期待していた。

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しかし、結果も内容もその期待に応えるものではなく、批判は一層厳しさを増した。ついにはポルトガルの解説者たちが、モウリーニョの能力や指導者としてのキャリアに公然と疑問を投げかけるまでになった。

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ポルトガルでの直近の在任期間中、彼が耳にしなければならなかった言葉の中には「年を取り、キャリアは終わった。何も分かっていない」というものもあった。

『マルカ』は、こうした厳しい批判が、モウリーニョが国外で今なお保っている地位とは対照的だと指摘している。他国では彼の人柄が引き続き称賛と敬意を集めている一方、ポルトガルでは、同国史上屈指の名将の一人であるにもかかわらず、彼に向けられる期待と重圧の大きさが逆風となっているようだという。

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そのため、モウリーニョによるいとこの紹介は、単なる家族の微笑ましいエピソードにとどまらなかった。母国で自身が受けていると感じる扱いについて、このポルトガル人指揮官が新たな批判のメッセージを、今回は笑顔とともに発する場となったのである。

特別な復帰

ポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョは2026年夏、レアル・マドリーの指揮官に復帰した。クラブ首脳陣が再び彼の経験を頼りにトップチームを託すことを決め、2029年6月30日までの契約を結んだことで、その名は再びスペインサッカー界の表舞台に返り咲いた。

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レアル・マドリーは2026年6月11日にモウリーニョの就任を正式発表した。これにより、このポルトガル人指揮官はサンティアゴ・ベルナベウで2度目の挑戦に臨むことになった。2010年から2013年までの前回の在任期間には、クラブの歴史に確かな足跡を残している。

モウリーニョの第1次政権では、ペップ・グアルディオラ率いるバルセロナとの激しい争いが繰り広げられた。スペインサッカー史上でも屈指のスリリングな時代であり、両チームの対戦は戦術面でもメディア上でも一大決戦となった。このポルトガル人指揮官はレアル・マドリーをラ・リーガ、コパ・デル・レイ、スーペルコパ・デ・エスパーニャの優勝に導いている。

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今回の復帰の背景には、チームの勝負強さを取り戻したいというレアル・マドリー首脳陣の思いがあった。ビッグタイトルを争う戦いで豊富な実績を持ち、世界屈指のスター選手たちを抱えるロッカールームを掌握できる指揮官の経験を生かそうという狙いである。

就任以来、モウリーニョはより結束力のある組織的なチームづくりに注力している。戦術的な規律と守備の取り組みを重視しつつ、チームが持つ攻撃面の能力もおろそかにしていない。