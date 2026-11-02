バルセロナを率いるドイツ人指揮官ハンス・フリックは、ガビの将来やチーム内での役割をめぐって巻き起こった憶測に終止符を打とうとした。今季は出場機会が減っているものの、このスペイン人MFへの信頼は揺るがないと強調し、本人と個人的に話し合い、自身のプランと彼に対する立場を明確に伝えたことを明かした。

フリックの発言は、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第4節で予定されているバルセロナ対アストン・ビラの一戦を前にした記者会見で飛び出した。ドイツ人指揮官は、ガビが依然として構想の中にあること、そして先発メンバーから外れていることがコーチ陣による彼の能力への評価の低下を意味するものではないことを力説した。

フリックはこう語った。「私はガビを右サイドバックとして考えたことはない。彼の質は我々全員が知っているし、試合に向けて準備を進め、交代の選択肢を探すとき、ガビは常に利用できる選択肢の一つだ」。

バルセロナの指揮官は、試合の状況によってコーチ陣が事前に用意したプランを実行できないことがあると説明し、カタルーニャのクラブが6-1で勝利したアラベスとの直近の一戦でそうしたことが起き、ガビに出場機会が巡ってこなかったと指摘した。

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さらにこう付け加えた。「試合が始まると、時に自分の思い通りにプランを実行できないことがある。私はガビと話した。彼が我々のプランと、彼について我々がどう考えているかを知ることが非常に重要だからだ。彼には自信を保ってほしい。それは私にとって大切なことだ」。

こうした発言は、このアンダルシア出身の選手の出場時間が明らかに減少している状況の中で出たものだ。彼は今季、公式戦7試合でわずか191分のプレーにとどまり、先発は2試合のみ。さらに直近のレアル・マドリードとのクラシコでは出場を逃した。

ペドリ、フェルミン・ロペス、フレンキー・デ・ヨング、さらにはロドリといった名前がそろうバルセロナの中盤での激しい競争が、ガビが先発の座を得ることをいっそう難しくしている。

それでもフリックは、アストン・ビラ戦でのガビの出場について何ら保証を与えなかったが、この選手が依然として自身の信頼を得ていること、そして近頃の出場機会の少なさが構想から外れたことを意味するものではないと公の場で強調することに努めた。ヨーロッパの大一番を前に、彼の士気を保ち、自信を高めることを狙ったメッセージだ。