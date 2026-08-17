フランス代表のカリム・ベンゼマが、現在の夏の移籍市場でアル・ヒラルを去る可能性が浮上している。複数の報道によると、チームを率いるイタリア人指揮官シモーネ・インザーギがこのベテラン・ストライカーを構想外としており、同時にクラブはプレミアリーグからの後任獲得に向けて動いているという。

「スカイ・スポーツ」およびスペイン紙「アス」の報道によると、アル・ヒラルは来夏まで残るベンゼマの契約を解除する方向で検討しており、新たなストライカー獲得への道を開こうとしている。フランス人の後継候補の筆頭に挙がっているのが、アストン・ヴィラのイングランド人ストライカー、オリー・ワトキンスだ。

ベンゼマの退団に立ちはだかる主な障害は、契約面および金銭面にある。「スカイ・スポーツ」によれば、選手は給与の一部をサウジ・プロリーグ機構に関連する機関から受け取っており、そのため契約解除は選手とアル・ヒラルの間で合意に達するだけでは済まず、より複雑なものとなっている。

クラブが決別を決断した場合、リーグ機構および関係機関との合意に達する必要があり、これが現時点で契約関係の解消が難しい理由となっている。アル・ヒラルとしては、新たなストライカーを登録メンバーに加えられるよう、この案件を早期に決着させたい意向がある。

「アス」によると、ベンゼマは、アル・ヒラルが契約解除を決めた場合、契約最終シーズン分の給与全額を受け取ることを求めているという。これはクラブ側やリーグ機構が受け入れていない要求であり、関係各者間の交渉をさらに複雑にしている。

38歳のベンゼマは、昨年2月に宿敵アル・イテハドから大型移籍でアル・ヒラルに加入したが、「盟主」への加入から短期間で、いまや不透明な未来に直面することとなった。

それでも、フランス人ストライカーは今季を順調に滑り出していた。サウジ・プロリーグ開幕節でアル・ヒラルがアル・ファイサリーを4－2で下した試合ではPKからゴールを決めている。しかし、70分に交代させられた際に不満を露わにし、その光景がコーチングスタッフとの関係をめぐる憶測を一層強めることとなった。

アル・ヒラルがベンゼマの放出を検討する一方、攻撃陣補強の選択肢の筆頭に挙がっているのがオリー・ワトキンスだ。このイングランド人ストライカーはアストン・ヴィラと2028年まで契約を結んでおり、移籍を実現させるには同イングランドのクラブとの交渉が必要となる。

アル・ヒラルのこうした動きは、サウジの大会における外国人選手登録規定の変更を背景としている。現行のルールでは、リーグのチーム登録メンバーに外国人選手8名の登録が認められており、キングカップとサウジ・スーパーカップでは10名が認められている。