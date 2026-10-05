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翻訳者：

常軌を逸したスピードと警察の追跡、ピックフォードが重大な一件で罪を認める

ジョーダン・ピックフォード
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逃げ切れるのか？

イングランド代表およびエバートンのゴールキーパー、ジョーダン・ピックフォードが、約20万ポンド相当のランボルギーニ・ウルスを運転中に衝突事故を起こしかけた一件を受け、過失運転および不注意運転の罪を認めた。

裁判資料によると、チェシャー警察の警官が4月14日、ナッツフォードの街でピックフォードの車を確認した。車がある交差点で停止標識を無視し、衝突を避けるために2台の車が急ブレーキを踏むことを余儀なくされたという。

警官のセシル・リカルドは、車がそのまま高速で走り続けたため、緊急灯とサイレンを使って追跡を開始したと指摘し、ピックフォードが時速50マイルで運転しているのを確認したと説明した。その道路のその区間での最高制限速度は時速30マイルにすぎないという。

裁判所によれば、ピックフォードは追跡していた警察車両に気づいたとみられ、最終的に路肩に停車した。

エバートンのゴールキーパーは特別な司法手続きに基づき書面で罪を認めたが、刑の軽減事由を提示するための審理の開催を求めた。

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ピックフォードは来る12月7日、チェスター治安判事裁判所に出廷し、本件の審理と量刑の決定が行われる予定だ。

ピックフォードはイングランドサッカーを代表するゴールキーパーの一人で、エバートンで336試合、イングランド代表として92試合の国際試合に出場。2018年、2022年、2026年のワールドカップに参加し、2020年と2024年のヨーロッパ選手権決勝ではイングランド代表のゴールマウスを守った。

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