『フランス・フットボール』誌は欧州サッカー連盟（UEFA）と協力し、火曜日、2026年のバロンドール受賞候補者の公式リストの発表を開始した。同賞はサッカー界において最も重要かつ最も権威ある賞であり、今回の発表は、団体・個人の両面でスターたちによる熾烈な競争が繰り広げられた特別なシーズンを経て行われるものだ。

最終候補リストの発表は、選手たちのクラブおよび代表チームでのパフォーマンスを数か月にわたり追跡・評価した末に行われる。同賞は、獲得したタイトル、個人成績、ピッチ上での技術的な影響力など、過ぎ去ったシーズンに選手が示したものに基づいて選考される。

昨シーズンは、欧州主要リーグの国内タイトル争いやUEFAチャンピオンズリーグ、さらには2026年ワールドカップに至るまで、数多くの注目すべき出来事があった。それによって今年のバロンドールレースは、多数のスターが輝きを放ち目覚ましいパフォーマンスを見せたことを背景に、近年で最も刺激的なレースのひとつとなった。

同賞の公式アカウントは、権威あるこの賞の候補者名を順次発表し始めた。名前が公開され次第、皆さんにお伝えしていく。

発表の口火を切ったのは女子部門の最優秀クラブ賞だった。最初の候補として明らかになったのは、リーガとUEFAチャンピオンズリーグを制したバルセロナ。これに、チャンピオンズリーグ準優勝のバイエルン・ミュンヘン、イングランドのマンチェスター・シティ、フランスのリヨンが名を連ねる。

続いて男子最優秀チーム賞の発表となった。まずはプレミアリーグ優勝でチャンピオンズリーグ準優勝のアーセナル。これに、ブンデスリーガ王者のバイエルン・ミュンヘン、ノルウェーのボードー／グリムト、ブラジルのフラメンゴ、フランスのパリ・サンジェルマンが競い合う。

女子チーム世界最優秀監督賞の部門では、次の名前が競い合う。ジョナタン・ヒラルデス（リヨン）、アンドレー・イグレルツ（マンチェスター・シティ）、ニルス・ニールセン（日本代表）、ペレ・ロメウ（バルセロナ）、エレナ・サディク（セルティック／BKヘッケン）。

男子チーム世界最優秀監督賞の部門ではスペイン勢が候補を席巻し、ミケル・アルテタ（アーセナル）、ルイス・デ・ラ・フエンテ（スペイン代表）、ウナイ・エメリ（アストン・ヴィラ）、ルイス・エンリケ（パリ・サンジェルマン）の4人に加え、ベルギー人のフィンセント・コンパニ（バイエルン・ミュンヘン）が名を連ねた。

一方で、ドイツ人のハンジ・フリック、スペイン人のジョゼップ・グアルディオラ、アルゼンチン人のディエゴ・シメオネやリオネル・スカローニといった大物の名前は姿を消した。



バロンドールは毎年、世界最優秀選手に贈られる賞で、世界各国を代表するスポーツ記者からなる審査委員会の投票に基づいて選出される。受賞者は、個人およびチームでのパフォーマンス、スポーツマンシップ、シーズンを通じた安定した水準など、いくつかの基準に従って選ばれる。

バロンドールの授賞式は、同賞史上初めて、2026年10月26日にイングランドの首都ロンドンで開催される予定だ。式典では、バロンドールの受賞者が発表されるほか、最優秀ゴールキーパーに贈られる「ヤシン賞」、最優秀若手選手に贈られる「コパ賞」、さらに最優秀監督賞や最優秀クラブ賞など、その他の個人賞の受賞者も明らかにされる。

バロンドールは毎年、世界的に大きな注目を集めており、世界最優秀選手を称える最も顕著な指標とされている。とりわけ個人として最も価値のある賞を手にしようとサッカーを代表するスターたちの争いが激しさを増すなか、幅広いファンとメディアの関心を集めている。

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