フランス誌『フランス・フットボール』は欧州サッカー連盟（UEFA）と協力し、火曜日、2026年のバロンドール受賞候補の公式リストを発表した。バロンドールはサッカー界で最も重要かつ価値ある個人賞とされており、今回の発表は、選手たちがチーム単位・個人単位の両面で激しく競い合った特別なシーズンを経てのものとなった。

最終リストの発表は、選手たちの所属クラブおよび代表チームでのパフォーマンスを数か月にわたり追跡・評価した結果によるものだ。同賞は過ぎ去ったシーズン中に選手が示した成果を基準としており、獲得したタイトル、個人記録、ピッチ上での技術的な影響力などが対象となる。

昨シーズンは、欧州主要リーグの国内タイトル争い、チャンピオンズリーグ、さらには2026年ワールドカップに至るまで、数多くの注目すべき出来事があった。これにより、今年のバロンドール争いは、多くのスター選手が輝きを放ち、際立ったレベルのプレーを披露するなか、近年で最もエキサイティングなレースの一つとなっている。

この栄誉ある賞の候補30名の名前は、順次発表され始めた。発表され次第、皆さんに名前をお伝えしていく。

発表の口火を切ったのは女子部門の最優秀クラブ賞だった。同賞は最初の候補としてバルセロナを明らかにした。バルセロナはリーガとチャンピオンズリーグの王者だ。これと争うのは、チャンピオンズリーグ準優勝のバイエルン・ミュンヘン、イングランドのマンチェスター・シティ、そしてフランスのリヨンである。

バロンドールは毎年、世界各国を代表するスポーツ記者による委員会の投票に基づき、世界最優秀選手に贈られる。受賞者はいくつかの基準に従って選ばれ、その最たるものは個人およびチームでのパフォーマンス、スポーツマンシップ、そしてシーズンを通じた安定した水準である。

バロンドールの授賞式は、賞の歴史上初めて、2026年10月26日にイングランドの首都ロンドンで開催される予定だ。式典ではバロンドール受賞者が発表されるほか、最優秀ゴールキーパーに贈られる「ヤシン賞」、最優秀若手選手に贈られる「コパ賞」、さらに最優秀監督賞、最優秀クラブ賞、そのほか複数の賞の受賞者も明らかにされる。

バロンドールは毎年、世界最優秀選手を称える最も際立った指標として、世界的に大きな関心を集めている。特に、個人レベルで最も価値ある賞を勝ち取ろうとするサッカーの主要スター選手たちの争いが激化するなか、ファンやメディアから幅広い注目を浴びている。