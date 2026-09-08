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翻訳者：

常に起こること、正式発表：2026年バロンドール候補が明らかに

バロンドール
バルセロナ
バルセロナ
バイエルン
バイエルン・ミュンヘン
マンチェスターシティWFC
オリンピック・リヨン
アーセナル
パリ・サンジェルマン
フラメンゴ
ボデ/グリムト
ルイス・エンリケ
ヴァンサン・コンパニ
ルイス・デ・ラ・フエンテ
ミケル・アルテタ
ウナイ・エメリ
ヤシン・ブヌ
エドゥアール・メンディ
ティボー・クルトワ
ヴォジーニャ
ウナイ・シモン
ダビド・ラヤ
グレゴール・コーベル
アイユーブ・ブアディ
イブラヒム・マザ
パウ・クバルシ
ラミン・ヤマル
ヤン・ディオマンデ
スペイン
ドイツ
イングランド
フランス
ブラジル
ノルウェー
ベルギー
モロッコ
セネガル
カーボベルデ
スイス
アルジェリア
コートジボワール

誰が栄誉を手にするのか？

フランスの雑誌『フランス・フットボール』は、欧州サッカー連盟（UEFA）との協力のもと、火曜日、2026年バロンドール受賞候補の公式リストの発表を開始した。バロンドールはサッカー界で最も重要かつ権威ある賞とされており、今回の発表は、集団と個人の両面でスターたちによる熾烈な争いが繰り広げられた特別なシーズンを経てのものとなる。

最終候補リストの発表は、選手たちの所属クラブおよび代表チームでのパフォーマンスを数か月にわたり追跡・評価した末に行われる。この賞は、獲得したタイトル、個人成績、ピッチ上での戦術的な影響力など、過ぎ去ったシーズンに選手たちが見せた活躍に基づいて選考される。

昨シーズンは、欧州主要リーグの国内タイトル争いをはじめ、UEFAチャンピオンズリーグ、さらには2026年ワールドカップに至るまで、数多くの注目すべき出来事があった。多くのスターが輝きを放ち、目覚ましいパフォーマンスを披露したことで、今年のバロンドール争いは近年で最も刺激的なものの一つとなっている。

賞の公式アカウントは候補者の名前を順次発表し始めており、公表され次第、皆さんにお伝えしていく。

発表の口火を切ったのは女子部門最優秀クラブ賞で、最初の候補として、リーガおよびチャンピオンズリーグ王者のバルセロナが明らかにされた。バルセロナと争うのは、チャンピオンズリーグ準優勝のバイエルン・ミュンヘン、イングランドのマンチェスター・シティ、フランスのリヨンだ。

続いて男子部門最優秀チーム賞の発表の時が来た。まずはプレミアリーグ王者にしてチャンピオンズリーグ準優勝のアーセナル。これに、ブンデスリーガ王者のバイエルン・ミュンヘン、ノルウェーのボードー／グリムト、ブラジルのフラメンゴ、フランスのパリ・サンジェルマンが名を連ねる。

女子チーム世界最優秀監督部門では、以下の名前が争う。ジョナタン・ヒラルデス（リヨン）、アンドレー・イェグレッツ（マンチェスター・シティ）、ニルス・ニールセン（日本代表）、ペレ・ロメウ（バルセロナ）、エレナ・サディコ（セルティック／BKヘッケン）。

男子チーム世界最優秀監督部門ではスペイン勢が候補を席巻し、ミケル・アルテタ（アーセナル）、ルイス・デ・ラ・フエンテ（スペイン代表）、ウナイ・エメリ（アストン・ヴィラ）、ルイス・エンリケ（パリ・サンジェルマン）の5人に加え、ベルギー人のヴァンサン・コンパニ（バイエルン・ミュンヘン）が名を連ねた。

一方で、ドイツ人のハンジ・フリック、スペイン人のジョゼップ・グアルディオラ、アルゼンチン人のディエゴ・シメオネおよびリオネル・スカローニといった大物の名前は姿を消した。


2026年女子世界最優秀ゴールキーパー賞の候補リストには、ドイツのアン＝カトリン・ベルガー、スペインのカタ・コル、イングランドのハンナ・ハンプトン、ブラジルのロレナ、日本の山下杏也加が含まれた。

世界最優秀ゴールキーパー賞（ヤシン賞）のリストには、スペインのジョアン・ガルシア、モロッコのヤシン・ブヌ、ベルギーのティボー・クルトワ、アルゼンチンのエミリアーノ・マルティネス、スイスのグレゴール・コベル、セネガルのエドゥアール・メンディ、スペインのダビド・ラヤおよび同国のウナイ・シモン、カーボベルデのゴールキーパーであるフォジニ、そしてロシアのサフォノフが含まれた。

また、アラブ人の2人のスター、モロッコのアユブ・ブアディとアルジェリアのイブラヒム・マザは、8人の著名な名前とともに世界最優秀若手選手賞（コパ・トロフィー）を争う。
リストにはブアディとマザのほか、ボスニアのケリム・アライベゴヴィッチ、スペインのパウ・クバルシ、コートジボワールのヤン・ディオマンデ、ドイツのレナルト・カール、フランスのエリ・ジュニオール・クロウピ、スペインのラミン・ヤマル、スイスのヨハン・マンザンビ、フランスのワレン・ザイル＝エムリも含まれた。



バロンドールは毎年、世界中の各国を代表するスポーツジャーナリストからなる委員会の投票に基づき、世界最優秀選手に贈られる。受賞者は、個人およびチームとしてのパフォーマンス、スポーツマンシップ、シーズンを通じたパフォーマンスの安定性など、いくつかの基準に従って選ばれる。

バロンドール授賞式は、賞の歴史上初めて、2026年10月26日にイングランドの首都ロンドンで開催される予定だ。この式典では、バロンドールの受賞者が発表されるほか、最優秀ゴールキーパーに贈られる「ヤシン」賞、最優秀若手選手に贈られる「コパ」賞、さらには最優秀監督賞、最優秀クラブ賞、その他多数の賞の受賞者も明らかにされる。

バロンドールは、世界最優秀選手を称える最も注目される指標として、毎年世界中から大きな関心を集めており、幅広いファンとメディアの注目のなか、特に個人レベルで最も価値のある賞を勝ち取ろうと、サッカー界を代表するスターたちの争いが激しさを増している。

各テーマやニュースについては、「クーラ」フォーラムでより深く議論することができます

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