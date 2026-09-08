フランスの雑誌『フランス・フットボール』は、欧州サッカー連盟（UEFA）との協力のもと、火曜日、2026年バロンドール受賞候補の公式リストの発表を開始した。バロンドールはサッカー界で最も重要かつ権威ある賞とされており、今回の発表は、集団と個人の両面でスターたちによる熾烈な争いが繰り広げられた特別なシーズンを経てのものとなる。

最終候補リストの発表は、選手たちの所属クラブおよび代表チームでのパフォーマンスを数か月にわたり追跡・評価した末に行われる。この賞は、獲得したタイトル、個人成績、ピッチ上での戦術的な影響力など、過ぎ去ったシーズンに選手たちが見せた活躍に基づいて選考される。

昨シーズンは、欧州主要リーグの国内タイトル争いをはじめ、UEFAチャンピオンズリーグ、さらには2026年ワールドカップに至るまで、数多くの注目すべき出来事があった。多くのスターが輝きを放ち、目覚ましいパフォーマンスを披露したことで、今年のバロンドール争いは近年で最も刺激的なものの一つとなっている。

賞の公式アカウントは候補者の名前を順次発表し始めており、公表され次第、皆さんにお伝えしていく。

発表の口火を切ったのは女子部門最優秀クラブ賞で、最初の候補として、リーガおよびチャンピオンズリーグ王者のバルセロナが明らかにされた。バルセロナと争うのは、チャンピオンズリーグ準優勝のバイエルン・ミュンヘン、イングランドのマンチェスター・シティ、フランスのリヨンだ。

続いて男子部門最優秀チーム賞の発表の時が来た。まずはプレミアリーグ王者にしてチャンピオンズリーグ準優勝のアーセナル。これに、ブンデスリーガ王者のバイエルン・ミュンヘン、ノルウェーのボードー／グリムト、ブラジルのフラメンゴ、フランスのパリ・サンジェルマンが名を連ねる。

女子チーム世界最優秀監督部門では、以下の名前が争う。ジョナタン・ヒラルデス（リヨン）、アンドレー・イェグレッツ（マンチェスター・シティ）、ニルス・ニールセン（日本代表）、ペレ・ロメウ（バルセロナ）、エレナ・サディコ（セルティック／BKヘッケン）。

男子チーム世界最優秀監督部門ではスペイン勢が候補を席巻し、ミケル・アルテタ（アーセナル）、ルイス・デ・ラ・フエンテ（スペイン代表）、ウナイ・エメリ（アストン・ヴィラ）、ルイス・エンリケ（パリ・サンジェルマン）の5人に加え、ベルギー人のヴァンサン・コンパニ（バイエルン・ミュンヘン）が名を連ねた。

一方で、ドイツ人のハンジ・フリック、スペイン人のジョゼップ・グアルディオラ、アルゼンチン人のディエゴ・シメオネおよびリオネル・スカローニといった大物の名前は姿を消した。



2026年女子世界最優秀ゴールキーパー賞の候補リストには、ドイツのアン＝カトリン・ベルガー、スペインのカタ・コル、イングランドのハンナ・ハンプトン、ブラジルのロレナ、日本の山下杏也加が含まれた。

世界最優秀ゴールキーパー賞（ヤシン賞）のリストには、スペインのジョアン・ガルシア、モロッコのヤシン・ブヌ、ベルギーのティボー・クルトワ、アルゼンチンのエミリアーノ・マルティネス、スイスのグレゴール・コベル、セネガルのエドゥアール・メンディ、スペインのダビド・ラヤおよび同国のウナイ・シモン、カーボベルデのゴールキーパーであるフォジニ、そしてロシアのサフォノフが含まれた。

また、アラブ人の2人のスター、モロッコのアユブ・ブアディとアルジェリアのイブラヒム・マザは、8人の著名な名前とともに世界最優秀若手選手賞（コパ・トロフィー）を争う。

リストにはブアディとマザのほか、ボスニアのケリム・アライベゴヴィッチ、スペインのパウ・クバルシ、コートジボワールのヤン・ディオマンデ、ドイツのレナルト・カール、フランスのエリ・ジュニオール・クロウピ、スペインのラミン・ヤマル、スイスのヨハン・マンザンビ、フランスのワレン・ザイル＝エムリも含まれた。





バロンドールは毎年、世界中の各国を代表するスポーツジャーナリストからなる委員会の投票に基づき、世界最優秀選手に贈られる。受賞者は、個人およびチームとしてのパフォーマンス、スポーツマンシップ、シーズンを通じたパフォーマンスの安定性など、いくつかの基準に従って選ばれる。

バロンドール授賞式は、賞の歴史上初めて、2026年10月26日にイングランドの首都ロンドンで開催される予定だ。この式典では、バロンドールの受賞者が発表されるほか、最優秀ゴールキーパーに贈られる「ヤシン」賞、最優秀若手選手に贈られる「コパ」賞、さらには最優秀監督賞、最優秀クラブ賞、その他多数の賞の受賞者も明らかにされる。

バロンドールは、世界最優秀選手を称える最も注目される指標として、毎年世界中から大きな関心を集めており、幅広いファンとメディアの注目のなか、特に個人レベルで最も価値のある賞を勝ち取ろうと、サッカー界を代表するスターたちの争いが激しさを増している。

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