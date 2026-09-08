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Ballon d'Or trophygetty

翻訳者：

常に起きていること――正式発表：2026年バロンドール候補が明らかに

バロンドール
バルセロナ
バルセロナ
バイエルン
バイエルン・ミュンヘン
マンチェスターシティWFC
オリンピック・リヨン
アーセナル
パリ・サンジェルマン
フラメンゴ
ボデ/グリムト
ルイス・エンリケ
ヴァンサン・コンパニ
ルイス・デ・ラ・フエンテ
ミケル・アルテタ
ウナイ・エメリ
ヤシン・ブヌ
エドゥアール・メンディ
ティボー・クルトワ
ヴォジーニャ
ウナイ・シモン
ダビド・ラヤ
グレゴール・コーベル
アイユーブ・ブアディ
イブラヒム・マザ
パウ・クバルシ
ラミン・ヤマル
ヤン・ディオマンデ
アレッシア・ルッソー
クラウディア・ピナ
E. Brugts
パトリシア・ギジャロ
キャロライン・グラハム・ハンセン
アイタナボンマティ
スペイン
ドイツ
イングランド
フランス
ブラジル
ノルウェー
ベルギー
モロッコ
セネガル
カーボベルデ
スイス
アルジェリア
コートジボワール
オランダ

誰が最高の栄誉を手にするのか？

フランス誌『フランス・フットボール』は欧州サッカー連盟（UEFA）と協力し、火曜日、サッカー界で最も重要かつ価値のある賞とされる2026年バロンドール受賞候補の公式リスト発表を開始した。個人・団体の両面で選手たちが熾烈な争いを繰り広げた、まさに特別なシーズンを経ての発表となる。

最終リストの発表は、選手たちの所属クラブおよび代表でのパフォーマンスを数か月にわたり追跡・評価した末に行われるものだ。同賞は、獲得したタイトル、個人スタッツ、ピッチ上での技術的な影響力など、過ぎ去ったシーズンに選手たちが見せた活躍を基準としている。

昨シーズンは、欧州主要リーグの国内タイトル争い、チャンピオンズリーグ、さらには2026年ワールドカップに至るまで、数多くの注目すべき出来事が繰り広げられた。多くのスターが輝きを放ち、目を見張るレベルのプレーを披露したことで、今年のバロンドール争いは近年で最も刺激的なものの一つとなった。

同賞の公式アカウントは、この栄誉ある賞の候補者名を順次発表し始めた。名前が公開され次第、皆さまにお伝えしていく。

発表の口火を切ったのは女子最優秀クラブ賞だった。同賞は最初の候補としてバルセロナを明らかにした。リーガと女子チャンピオンズリーグの王者である同クラブと争うのは、チャンピオンズリーグ準優勝のバイエルン・ミュンヘン、イングランドのマンチェスター・シティ、フランスのリヨンだ。

続いては男子最優秀チーム賞の発表の時間だ。まずはプレミアリーグ王者かつチャンピオンズリーグ準優勝のアーセナルから。これと争うのは、ブンデスリーガ王者のバイエルン・ミュンヘン、ノルウェーのボードー／グリムト、ブラジルのフラメンゴ、フランスのパリ・サンジェルマンだ。

女子チーム最優秀監督賞の部門では、以下の名前が争っている。ジョナタン・ヒラルデス（リヨン）、アンドレー・イェグレルツ（マンチェスター・シティ）、ニルス・ニールセン（日本代表）、ペレ・ロメウ（バルセロナ）、エレナ・サディク（セルティック／BKハッケン）。

男子チーム最優秀監督賞の部門ではスペイン勢が候補を席巻し、ミケル・アルテタ（アーセナル）、ルイス・デ・ラ・フエンテ（スペイン代表）、ウナイ・エメリ（アストン・ビラ）、ルイス・エンリケ（パリ・サンジェルマン）の5人に加え、ベルギー人のフィンセント・コンパニ（バイエルン・ミュンヘン）が名を連ねた。

一方で、ドイツ人のハンジ・フリック、スペイン人のジョゼップ・グアルディオラ、アルゼンチン人のディエゴ・シメオネとリオネル・スカローニといった大物の名前は外れた。


2026年女子最優秀ゴールキーパー賞を争う候補リストには、ドイツのアン＝カトリン・ベルガー、スペインのカタ・コル、イングランドのハンナ・ハンプトン、ブラジルのロレーナ、日本の山下杏也加が含まれた。

男子最優秀ゴールキーパー賞（ヤシン賞）のリストには、スペインのフアン・ガルシア、モロッコのヤシン・ブヌ、ベルギーのティボー・クルトワ、アルゼンチンのエミリアーノ・マルティネス、スイスのグレゴール・コベル、セネガルのエドゥアール・メンディ、スペインのダビド・ラヤと同じくスペインのウナイ・シモン、カーボベルデのゴールキーパーであるフォジニヤ、ロシアのサフォノフが含まれた。

一方、アラブの2人のスター、モロッコのアユブ・ブアディとアルジェリアのイブラヒム・マザは、8人の著名な名前とともに世界最優秀若手選手賞（コパ賞）を争う。
リストにはブアディとマザのほか、ボスニアのケリム・アライベゴビッチ、スペインのパウ・クバルシ、コートジボワールのヤン・ディオマンデ、ドイツのレナルト・カール、フランスのエリ・ジュニオール・クロウピ、スペインのラミン・ヤマル、スイスのヨハン・マンザンビ、フランスのワレン・ザイール＝エムリも含まれた。


そして衝撃的なサプライズとして、女子最優秀選手バロンドールの候補30名を含むリストが明らかにされたが、そこには過去3年間にわたって同賞を獲得してきたスペインのアイタナ・ボンマティの名前がなかった。

30名の選手リストは以下の通り。セルマ・バチャ、バーバラ・バンダ、クララ・ブエル、エスミー・ブルフツ、マリオナ・カルデンテイ、スカーレット・カンベロス、キルスティン・キャスパリ、テモワ・チャウインガ、カタ・コル、メルチー・ドゥモルネイ、カロリーネ・グラハム・ハンセン、アレックス・グリーンウッド、パトリ・ギハーロ、ペルニレ・ハーダー、長谷川唯、ローズ・ラベル、マピ・レオン、ロレーナ、メルビン・マラール、松窪真心、フィフィアネ・ミーデマ、エバ・パヨル、クラウディア・ピナ、アレクシア・プテジャス、ウェンディ・ルナール、アレッシア・ルッソ、カディジャ・ショー、谷川萌々子、キャロライン・ウェイル、テッサ・ウラート。

バロンドールは、世界各国を代表するスポーツ記者から成る委員会の投票に基づき、毎年世界最優秀選手に授与される。受賞者は、個人および団体でのパフォーマンス、スポーツマンシップ、シーズンを通じたレベルの安定性など、いくつかの基準に沿って選出される。

バロンドールの授賞式は、2026年10月26日にイングランドの首都ロンドンで開催される予定で、同賞の歴史上初めてのこととなる。式典では、バロンドールの受賞者に加え、最優秀ゴールキーパーに贈られる「ヤシン賞」や最優秀若手選手に贈られる「コパ賞」、さらには最優秀監督賞や最優秀クラブ賞、そのほか数多くの賞の受賞者も発表される。

バロンドールは毎年、世界的に大きな注目を集めており、世界最優秀選手を戴冠させる最も際立った指標とされ、幅広いファンとメディアの関心を集めている。とりわけ、個人レベルで最も価値のある同賞の獲得をめぐり、サッカー界の主要なスターたちの争いが激化する中でのことだ。

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