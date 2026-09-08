フランス誌『フランス・フットボール』は欧州サッカー連盟（UEFA）と協力し、火曜日、サッカー界で最も重要かつ価値のある賞とされる2026年バロンドール受賞候補の公式リスト発表を開始した。個人・団体の両面で選手たちが熾烈な争いを繰り広げた、まさに特別なシーズンを経ての発表となる。

最終リストの発表は、選手たちの所属クラブおよび代表でのパフォーマンスを数か月にわたり追跡・評価した末に行われるものだ。同賞は、獲得したタイトル、個人スタッツ、ピッチ上での技術的な影響力など、過ぎ去ったシーズンに選手たちが見せた活躍を基準としている。

昨シーズンは、欧州主要リーグの国内タイトル争い、チャンピオンズリーグ、さらには2026年ワールドカップに至るまで、数多くの注目すべき出来事が繰り広げられた。多くのスターが輝きを放ち、目を見張るレベルのプレーを披露したことで、今年のバロンドール争いは近年で最も刺激的なものの一つとなった。

同賞の公式アカウントは、この栄誉ある賞の候補者名を順次発表し始めた。名前が公開され次第、皆さまにお伝えしていく。

発表の口火を切ったのは女子最優秀クラブ賞だった。同賞は最初の候補としてバルセロナを明らかにした。リーガと女子チャンピオンズリーグの王者である同クラブと争うのは、チャンピオンズリーグ準優勝のバイエルン・ミュンヘン、イングランドのマンチェスター・シティ、フランスのリヨンだ。

続いては男子最優秀チーム賞の発表の時間だ。まずはプレミアリーグ王者かつチャンピオンズリーグ準優勝のアーセナルから。これと争うのは、ブンデスリーガ王者のバイエルン・ミュンヘン、ノルウェーのボードー／グリムト、ブラジルのフラメンゴ、フランスのパリ・サンジェルマンだ。

女子チーム最優秀監督賞の部門では、以下の名前が争っている。ジョナタン・ヒラルデス（リヨン）、アンドレー・イェグレルツ（マンチェスター・シティ）、ニルス・ニールセン（日本代表）、ペレ・ロメウ（バルセロナ）、エレナ・サディク（セルティック／BKハッケン）。

男子チーム最優秀監督賞の部門ではスペイン勢が候補を席巻し、ミケル・アルテタ（アーセナル）、ルイス・デ・ラ・フエンテ（スペイン代表）、ウナイ・エメリ（アストン・ビラ）、ルイス・エンリケ（パリ・サンジェルマン）の5人に加え、ベルギー人のフィンセント・コンパニ（バイエルン・ミュンヘン）が名を連ねた。

一方で、ドイツ人のハンジ・フリック、スペイン人のジョゼップ・グアルディオラ、アルゼンチン人のディエゴ・シメオネとリオネル・スカローニといった大物の名前は外れた。



2026年女子最優秀ゴールキーパー賞を争う候補リストには、ドイツのアン＝カトリン・ベルガー、スペインのカタ・コル、イングランドのハンナ・ハンプトン、ブラジルのロレーナ、日本の山下杏也加が含まれた。

男子最優秀ゴールキーパー賞（ヤシン賞）のリストには、スペインのフアン・ガルシア、モロッコのヤシン・ブヌ、ベルギーのティボー・クルトワ、アルゼンチンのエミリアーノ・マルティネス、スイスのグレゴール・コベル、セネガルのエドゥアール・メンディ、スペインのダビド・ラヤと同じくスペインのウナイ・シモン、カーボベルデのゴールキーパーであるフォジニヤ、ロシアのサフォノフが含まれた。

一方、アラブの2人のスター、モロッコのアユブ・ブアディとアルジェリアのイブラヒム・マザは、8人の著名な名前とともに世界最優秀若手選手賞（コパ賞）を争う。

リストにはブアディとマザのほか、ボスニアのケリム・アライベゴビッチ、スペインのパウ・クバルシ、コートジボワールのヤン・ディオマンデ、ドイツのレナルト・カール、フランスのエリ・ジュニオール・クロウピ、スペインのラミン・ヤマル、スイスのヨハン・マンザンビ、フランスのワレン・ザイール＝エムリも含まれた。



そして衝撃的なサプライズとして、女子最優秀選手バロンドールの候補30名を含むリストが明らかにされたが、そこには過去3年間にわたって同賞を獲得してきたスペインのアイタナ・ボンマティの名前がなかった。

30名の選手リストは以下の通り。セルマ・バチャ、バーバラ・バンダ、クララ・ブエル、エスミー・ブルフツ、マリオナ・カルデンテイ、スカーレット・カンベロス、キルスティン・キャスパリ、テモワ・チャウインガ、カタ・コル、メルチー・ドゥモルネイ、カロリーネ・グラハム・ハンセン、アレックス・グリーンウッド、パトリ・ギハーロ、ペルニレ・ハーダー、長谷川唯、ローズ・ラベル、マピ・レオン、ロレーナ、メルビン・マラール、松窪真心、フィフィアネ・ミーデマ、エバ・パヨル、クラウディア・ピナ、アレクシア・プテジャス、ウェンディ・ルナール、アレッシア・ルッソ、カディジャ・ショー、谷川萌々子、キャロライン・ウェイル、テッサ・ウラート。

バロンドールは、世界各国を代表するスポーツ記者から成る委員会の投票に基づき、毎年世界最優秀選手に授与される。受賞者は、個人および団体でのパフォーマンス、スポーツマンシップ、シーズンを通じたレベルの安定性など、いくつかの基準に沿って選出される。

バロンドールの授賞式は、2026年10月26日にイングランドの首都ロンドンで開催される予定で、同賞の歴史上初めてのこととなる。式典では、バロンドールの受賞者に加え、最優秀ゴールキーパーに贈られる「ヤシン賞」や最優秀若手選手に贈られる「コパ賞」、さらには最優秀監督賞や最優秀クラブ賞、そのほか数多くの賞の受賞者も発表される。

バロンドールは毎年、世界的に大きな注目を集めており、世界最優秀選手を戴冠させる最も際立った指標とされ、幅広いファンとメディアの関心を集めている。とりわけ、個人レベルで最も価値のある同賞の獲得をめぐり、サッカー界の主要なスターたちの争いが激化する中でのことだ。

「クーラ」のフォーラムで、話題やニュースについてさらに深く議論することができます