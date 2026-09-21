どこでプレーしてもゴールを量産した。1986年ワールドカップではゴールデンシューを受賞し、警告を1枚も受けることなくキャリアを築いたギャリー・リネカーが、殿堂入りを果たした。

時にワールドクラスの選手の格は、それをひけらかさない能力にこそ宿る。難しいことを簡単に見せる力だ。ギャリー・リネカーはまさにそういう選手だった。無駄な動きはなく、見栄を張るためのトリックもなく、決して大げさでもなかった。違いを生み出すのに必要だったのは、ほんの数メートル、しばしば数秒、時にはたった1回のボールタッチだけだった。

彼の最大の長所は、ボールが自分のもとに来る前に起きていたことにあった。リネカーは見て、何が起きるかを察知し、動き出した。他の選手たちがまだ状況に反応している間に、彼はすでに攻撃がどう展開するかを知っているかのようだった。彼は、ペナルティーエリア内の偉大なストライカーたちの秘密を備えていた。まるで内蔵された時計が、他の誰よりも数秒先を進んでいるかのようだった。測るのが難しく、教えるのはなおさら難しい資質である。

古代であれば、それは ars celare artem、すなわち「技を隠す技」と呼ばれただろう。クインティリアヌスが非常に重視した考え方だ。リネカーにおいて、それはほとんどフットボール哲学となっていた。彼には古典的なセンターフォワードのような圧倒的なパワーはなく、最も器用な選手たちのような技術的な華やかさもなかった。守備陣を何人も抜き去る必要はなく、不可能なゴールを狙うこともめったになかった。彼がやっていたのは、もっとずっと単純に見えることだった。ボールが来る場所に立つことだ。ディフェンダーより先に。GKより先に。時には、味方が彼にボールを出そうと決める前ですら。

そのスポーツマンシップと、ストライカーとしての役割の果たし方から、彼は「ゴール前のジェントルマン」という異名を得た。守備者と真正面から渡り合うのではなく、ただ彼らより先回りしようとしたのである。

そして、ゴールは自然と生まれた。彼はイングランドで、スペインで、そしてキャリアの終着点となった日本ですら得点を重ねた。イングランド代表でも極めて高い決定力を示し、とりわけ舞台が大きくなり、相手が疲れ始める場面でその力を発揮した。1986年のワールドカップでは6得点、4年後のイタリア大会でもさらに4得点。ワールドカップ通算10得点で、その大台に到達した初のイングランド人となった。

青果店主の息子

世界があのいつも穏やかな顔と、ほとんどの場合は控えめなゴールセレブレーションを知る前、ギャリー・ウィンストン・リネカーはただのレスター出身の青果店主の息子だった。1960年11月30日に生まれ、父バリーを手伝いながら街の市場で育った。彼の大きな情熱は、いかにもイングランドらしい2つのスポーツ、フットボールとクリケットだった。

しばらくの間、そのどちらが自分の未来になるのかはまったく明らかではなかった。「私は幸せで、何の心配もない子ども時代を過ごした」と、彼は何年も後に The Observer に語っている。「11歳から16歳までは、フットボールよりクリケットのほうが可能性があると思っていた」と、The Independent とのインタビューで話した。

バリーは朝4時に起きて卸売市場へ向かった。そこで果物を仕入れ、日中にレスターの市場で売っていた。夜になると家に帰って帳簿をつけた。リネカーの少年時代を象徴するもうひとつの光景も、同じくらい印象的だ。自宅の庭でフットボールをしている彼の姿である。「私の人生はずっとスポーツを中心に回っていた」と、彼は The Observer に語った。

しかし学校には、ギャリーがそんな未来を自ら切り開けるか疑う人々もいた。ひと目でトップアスリートと思わせる体格ではなく、彼がフットボールに絞る決断をした時、一部の教師はもっと堅実な職業を選ぶよう勧めた。

幸い、レスターは他の人々が見なかったものを見ていた。1976年、彼はクラブの下部組織に加わった。リネカーはまだ15歳。痩せていて軽く、のちに世界中の守備陣を苦しめるストライカーになるには、まだほど遠かった。だが彼には、どんなジムでも決して与えられないものがすでにあった。スペース感覚とタイミングである。

1977年に取得した卒業資格の成績報告書には、一部の教師が「この少年はフットボールに集中しすぎている」と書き、それによって「生計を立てることは決してできないだろう」とまで記していた。スポーツ史にはこうした誤った見立てが数多くある。その時点ではもっともらしく見えたかもしれないが、後になって完全に的外れだったと分かる判断のひとつだった。

ジョック・ウォレスは、誰よりも彼のフットボールの資質を見抜き、数年後にトップチームでのデビューの機会を与えた。「あの少年の中に何があるか、誰にも想像できなかった」と、このスコットランド人監督は1986年に El País に語っている。「目立たなかった。どれだけ見ていても、まったく際立ってはいなかった。それでも私は、彼が何かを持っていると分かっていた。彼の中にはゴールスコアラーがいたんだ」

トップチームデビューは1979年元日、オールダム・アスレティック戦だった。当初、そのプレーにはまだ目を見張るものはほとんどなかった。待つこと、成長すること、強くなること、そして自分の居場所をつかむことが必要だった。それができるようになると、のちに彼の代名詞となる規則正しさで得点し始めた。レスターのトップディビジョン復帰に貢献し、シーズンを追うごとにフィルバート・ストリートの観衆にとって最大の人気者へと成長していった。

1983-84シーズンにはリーグ戦22得点を記録した。1年後には24得点を挙げ、ケリー・ディクソンと並んでファーストディビジョン得点王となった。レスターでは、リネカーがクラブの器を超えつつあることを実感し始めていた。彼の才能には、もっと大きな舞台が必要だった。

1985年夏に The Foxes を去った時点で、彼の記録は7シーズン216試合103得点。内訳はセカンドディビジョン4シーズン、ファーストディビジョン3シーズンだった。争奪戦を制したのはエヴァートンで、彼と契約を結んだ。 The Toffees は当時のイングランド王者で、支払った移籍金は約80万ポンド、ユーロ換算で100万ユーロ弱だった。アンディ・グレイの後継者として、彼の得点力を引き継ぐことを期待して獲得したのである。リネカーは、自分が最も好むやり方で応えた。ゴールを決めることで。

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飛躍の1年

エヴァートンでは、彼は多くの選手がキャリア全体をかけても残せないような印象を、わずか1シーズンで刻んだ。全公式戦57試合で40得点、そのうちリーグ戦30得点を記録し、2年連続でイングランド得点王となった。エヴァートンはファーストディビジョン2位で終え、FAカップ決勝ではリヴァプールに敗れたが、リネカーはすでにトップレベルで本格的なブレイクを果たしていた。

特別なのは、イングランドでのキャリアで最も実り多いシーズンが、彼にひとつのタイトルももたらさなかったことだ。それでも彼に、もしかするとそれ以上に重要なものを与えた。ヨーロッパの名ストライカーたちの中に居場所を得たのである。

その一方で、リネカーはイングランド代表でもますます重要な存在になっていった。代表デビューは1984年5月26日。ボビー・ロブソン監督がハムデン・パークでのスコットランド戦で途中出場させた時だった。23歳の彼は、将来の世界的スターに期待されるような国際舞台での実績を、まだまったく積んでいなかった。 The Three Lions での居場所も、一歩ずつ勝ち取らなければならなかった。

イングランド代表での初得点はその翌年だった。レスターとエヴァートンで完全にブレイクしていくのに合わせ、ロブソンのチームにおける役割も次第に大きくなった。1986年夏、リネカーはもはや代替案ではなく、イングランドが野望を託せるセンターフォワードとなっていた。25歳の彼は成長曲線の頂点にあった。欠けていたのはただひとつ。イングランドがすでに見いだしていたものを世界に示すに足る大舞台だった。その舞台となったのが1986年ワールドカップ。この大会が、代表選手としての彼の立場を永遠に変えることになる。

だが、メキシコでのイングランドの冒険は最悪に近い形で始まった。リネカーは前腕骨折を抱えて現地入りし、ロブソン率いるチームもスタートに失敗する。ポルトガルに敗れ、モロッコとはスコアレスドロー。2試合を終えてイングランドは勝ち点1、無得点、そして敗退の現実的な危険にさらされていた。

突破するにはポーランドに勝たなければならない。リネカーはそれにわずか34分しか必要としなかった。まずギャリー・スティーヴンスのパスを仕留めてGKを破る。続いてスティーブ・ホッジの低いクロスから2-0を決める。最後はユゼフ・ムウィナルチクの不運なプレーを逃さず、ハットトリックを完成させた。前半だけでの3得点でイングランドを決勝トーナメント1回戦へ導いたのである。これによってリネカーは、一気に大会の主役のひとりへと押し上げられた。

何年も後になって、リネカーはまさにそのハットトリックを、自身の2度のワールドカップで最も美しい瞬間として挙げている。「素晴らしいゴールだったからじゃない」と、彼は FIFA のサイトで補足した。「そもそも、私のゴールは大抵そうではなかったと思う」

謙虚さは、やはりリネカーの大きな美徳のひとつだった。自らの能力を振り返るときですら、できるだけそれを隠したがっているように見えた。メキシコではその後も、決勝トーナメント1回戦のパラグアイ戦でさらに2得点を挙げ、2試合で計5ゴールとした。準々決勝で待っていたのはアルゼンチン。そして歴史が、リネカーを待っていた。

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マラドーナに屈したリネカー

1986年6月22日、メキシコシティのアステカ・スタジアム。単に日程表に載っているだけの試合もあれば、ある時点でその日程表を超える何かへと変わる試合もある。アルゼンチン対イングランドは、そのひとつだ。

マラドーナは、わずか4分でフットボール史に2つの映像を刻みつけた。永遠に目に焼きつきながら、ほとんど相容れない2つの場面だ。まず彼は、のちに自ら「神の手」と呼ぶことになるプレーでピーター・シルトンを欺く。続いて訪れたのが傑作、「世紀のゴール」だ。ディエゴは自陣から単独突破を始め、11秒を芸術作品に変えた。50メートル以上を運び、シルトンを含む5人の相手をかわし、最後は無人のゴールへ流し込んだ。

欺きは、純粋な格へと場所を譲る。世界をそのプレーに夢中にさせ、アルゼンチンを世界王者へ導くことになる背番号10、 diez の究極の実演だった。ではリネカーは？ 彼はそのすべてをピッチの反対側から見ていて、ほとんど何もできなかった。何年も後に、彼は FIFA のサイトでこう認めている。「キャリアで初めて、相手のゴールに拍手したくなった」

それでも、その午後はアルゼンチンの背番号10による2得点だけでは終わらない。試合終了5分前、ギャリーが素晴らしい連係を築いていたジョン・バーンズが左サイドを突破する。彼がファーサイドへボールを送ると、リネカーはいつものようにそこにいた。ヘディング、2-1。

その直後、バーンズはほぼ同じ形の攻撃をもう一度仕掛け、一瞬だけ歴史がイングランドにもう一度チャンスを与えるかに見えた。エヴァートンのストライカーは再びクロスに飛び込むが、今度は届かなかった。

アルゼンチンが勝ち上がる。マラドーナは世界王者になる。しかし、リネカーもまたひとつのものを得た。 La Albiceleste 戦でのゴールにより、彼はワールドカップ得点王として大会を終え、イングランド人として史上初めてゴールデンシューを受賞した。何年も前に、あの痩せた少年にフットボールの未来があるのかと疑ったすべての人への決定的な答えだった。いつものように、静かに、大きな騒ぎもなく。

リネカー、バルセロナへ

メキシコでのワールドカップが終わると、すでにバルセロナが彼を待っていた。リネカーと同じくイングランド人のテリー・ヴェナブルズが、彼をカンプ・ノウに連れて来たがっていた。カタルーニャのクラブが支払った額は約280万ポンドで、現在の価値に換算すると300万ユーロ強に相当する。

言葉も、気候も、フットボールのやり方も違う。だが、リネカーの習慣は何も変わらなかった。カタルーニャでの最初のシーズン、彼は全公式戦で21得点を挙げる。そして何より、バルセロナで多くのサポーターにとって他のどんな試合より重要な一戦で3得点を決めた。

1987年1月31日、カンプ・ノウで行われたのはレアル・マドリーとの Clásico だった。リネカーは3得点を挙げ、バルセロナは3-2で勝利。この試合によって、彼はバルサの歴史に決定的に名を刻んだ。

バルセロナでの時間は3シーズン続いた。リーグタイトルには届かなかったが、1988年にはコパ・デル・レイ、翌年にはUEFAカップウィナーズカップを手にした。通算では公式戦138試合52得点を記録している。

1988年、ひとつの変化が起きる。ヨハン・クライフがバルサの監督に就任し、自らのフットボール観を中心にチームを作り上げていった。リネカーはウイングとして起用される機会も増え、ゴールから、そして彼のタイミング感覚と予測力が最も生きるスペースから遠ざかっていった。

彼はそれでも得点を続けたが、自分の未来がすでに別の場所にあることも理解していた。そうして1989年夏、家に帰る時が来た。

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イタリア1990、そしてウェンブリーのFAカップ

彼を待っていたのは、今やトッテナムの監督となっていたテリー・ヴェナブルズだった。リネカーは以前と同じように結果を残す。加入初年度のリーグ戦で24得点を挙げ、再び得点王に輝いた。

その後に迎えたのが、イングランドでの2度目の時期の真っただ中に訪れた2度目のワールドカップだ。イタリア1990はメキシコとは違っていた。リネカーはもはや、大舞台に突然現れた驚きの名前ではない。彼は、上位進出を本気で信じ始めたイングランド代表の経験豊富なセンターフォワードだった。

カリアリのサンテリア・スタジアムで行われたアイルランドとのグループステージで、彼は得点を挙げた。同じ試合は、彼のキャリアで最も気まずい瞬間も生んだ。腸のトラブルにより、後半にピッチ上でやむなく用を足さなければならなかったのである。何年も後に、彼はいつもの自虐を交えてこう振り返っている。「相手にプレッシャーをかけようとして、力を入れすぎて、緩んでしまって…… mhhhhhh！ あれが起きた後、試合でこれまでにないほど自由に動けた。あんなにディフェンダーが自分から離れてくれたことはなかったよ！」

その気まずい一件を乗り越えた後、1986年大会のスターは準々決勝のカメルーン戦でPKを2本決める。準決勝の舞台はトリノ、西ドイツが相手だった。アンドレアス・ブレーメがドイツに先制点をもたらすが、残り10分でリネカーが同点弾を決める。延長戦へ、そしてPK戦へ。

スチュアート・ピアースとクリス・ワドルが失敗。イングランドは決勝まで11メートルのところで力尽き、リネカーも4得点のまま大会を終えた。再び大会得点王になるチャンスは逃した。それでも、ワールドカップ通算10得点により、その大台に乗せた初のイングランド人となった。

この敗戦から生まれたのが、フットボール史上最も有名な言葉のひとつである。「フットボールは単純なゲームだ。22人の男が90分間ボールを追いかけ、最後にはドイツが勝つ」

この言葉は、広く知られるフットボールの金言となった。時に、忘れられない一文には痛みを伴う敗戦が必要なのだ。

その1年後、ついにタイトルが訪れる。トッテナムはウェンブリーでのFAカップ決勝で、延長の末にノッティンガム・フォレストを2-1で下した。リネカー自身は得点できず、さらにPKも止められた。それでもこの試合は、特別な時期の終わりを意味するものとなった。たった一度だけ、自分が主役である必要はなかった。時には、正しい瞬間にそこにいるだけで十分なのだ。

その1年後、代表キャリアにも終わりが訪れる。リネカーはイングランドとともに1992年欧州選手権に臨み、歴代最多得点記録保持者ボビー・チャールトンまであと1点に迫っていた。次ラウンド進出を懸けて戦っていたスウェーデンとのグループ最終戦で、グレアム・テイラー監督は後半に彼をベンチへ下げる。

リネカーは、自分がもう二度とイングランドのユニフォームを着ることはないと知らぬまま、ピッチを後にした。チャールトンの記録への追走はそこで終わる。80試合48得点。これにより、彼は今なおイングランド代表歴代得点ランキングの4位に位置している。

最後の章

1992年、31歳で、リネカーは当時そのクラスの欧州トップ選手にとってはかなり異例の行き先を選んだ。日本である。レスター出身のストライカーは名古屋グランパスエイトと契約し、新しいJリーグを世に広めるべき国際的スターのひとりとなった。

しかし、身体は次第に彼を裏切るようになっていった。負傷によって離脱する機会は増え、1994年、33歳で引退の時を迎える。日本では23試合9得点を記録し、リネカーはプロキャリアに終止符を打った。クラブと代表を合わせてほぼ650試合に出場し、300を超えるゴールを記録していた。

今日、彼が記憶されているのは、ゴール、得点王のタイトル、そして大きな成功だけではない。おそらくどんな数字よりも彼を物語る、別の数字もある。

それはゼロだ。レッドカード0枚、イエローカード0枚。プロキャリアを通じて一度もない。15年にわたってディフェンダーたちと渡り合ったストライカーとしては、ほとんど信じがたい記録だが、同時にそれはギャリー・リネカーがどのようにフットボールをしていたかを、何よりも雄弁に示している。

レスター出身のストライカーをキャリアを通じて特別な存在にしていたのは、小さな優位だった。数メートル、数秒。それだけで相手より先に動き、時には味方よりも先に反応し、ボールをネットへ流し込んだ。それが彼の芸術だった。



