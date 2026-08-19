イタリアU-17代表選手の移籍をめぐる交渉は、これによれば最終段階に入っており、合意成立が間近に迫っている。攻撃的MFは、このブンデスリーガクラブと長期契約を結ぶ見通しだ。

移籍の正式発表は現時点でなお遅れている。18歳未満の国際移籍で必須となる、FIFAの未成年者申請に関する承認を待たなければならないためだ。

この若手選手の獲得に向け、ルール地方のクラブはCFCジェノアに対して約100万ユーロの移籍金を支払う。スカリオーネは同クラブで、今年の初めに初のプロ契約を結んだばかりだった。

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BVB、ロベルト・スカリオーネにトップチーム入りの可能性を見出す

ウェストファーレンのクラブが16歳の選手にこれほどの金額を投じることは、新戦力に対するスポーツ面での高い評価を示している。したがってこの獲得は、育成アカデミーの責任者であるパウル・シャフランとトーマス・ブロイヒではなく、スポーツディレクターのオーレ・ブックとスポーツ担当CEOのラース・リッケンによって進められている。

スポーツ面での計画では、このMFはまずU-19とU-23での出場が想定されている一方、クラブ内部ではスカリオーネをすでにトップチームの戦力候補として見ている。トップタレント担当のスカウト部門はこのイタリア人選手を追っており、彼が成人カテゴリーへ飛躍できると見込んでいる。

獲得レースでは、BVBが名だたる競合クラブを抑えた。パリ・サンジェルマン、ユベントス、インテル、FCバイエルン・ミュンヘンも獲得に関心を示していたが、プロとしての展望が示されたドルトムントのオファーに及ばなかった。

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BVBはこれまでに誰を獲得してきたのか？

この移籍はまた、移籍市場における調整された戦略の一環である可能性もあると、同紙は書いている。スカリオーネの案件が望みどおりに進展した場合、クラブ首脳陣は今後、この年齢層の国際的な才能に対する投資をより頻繁に行う意向だ。

BVBは現在の移籍期間において、すでにより若い選手たちにいっそう重点を置いている。27歳のヨーイ・フェールマンの獲得を除けば、ドルトムントはジャスティン・レルマ、カウア・プラテス、ジョアネ・ガドゥ、コンスタンティノス・カレツァス、ヤニス・コンスタンテリアスを加え、主に17歳から23歳の選手を補強してきた。さらにセカンドチーム向けには山本崇斗も獲得している。

それと並行して、クラブは依然として右サイドバックの補強も模索しており、ヤン・コウトのコモへのレンタル移籍を補う考えだ。候補としては、バルセロナ所属の20歳エクトル・フォルトが挙がっている。