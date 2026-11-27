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レアル・ベティスは、来年1月にモロッコ人選手のアブデサマド・エザルズリを手放すことを考えていない。しかし、巨額のオファーが届けば状況が一変する可能性もある。

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スペイン紙『スポルト』は、エザルズリのプレースタイルがパリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督の考えに合致していると報じた。同監督のチームは現在、負傷者に苦しんでいる。

報道によれば、クヴァラツヘリアとドゥエが重傷を負ったことを受け、パリは冬の補強に向けて資金を投じる可能性があるという。

パリが冬の移籍市場で巨額の資金を投じるのは、これが初めてではない。ベラルド、クヴァラツヘリア、ドゥエの獲得は、その明確な前例となっている。

しかし、エンリケ監督はパリが冬の移籍市場に参入する可能性を低く見積もっている。新戦力の獲得が不可欠だとは考えていないためだ。

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ローマ戦を前にした記者会見で、同監督はパリが負傷者の穴を埋める選手を探す必要に迫られている状況を否定した。

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指揮官は「我々は移籍市場に参入する義務はないし、6カ月のために選手と契約することもない。それは我々のやり方ではない。我々にはチームがある」と語った。

その一方で「我々はもっと注意深くならなければならない」と認めつつも、チームへの信頼を改めて示した。

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それでも、『ル・パリジャン』はルイス・エンリケ監督の戦術的な考えに特性が合致し得る選手のリストを掲載した。そこにはニコ・ウィリアムズ、アントニオ・ヌサ、エステヴァン、イブラヒム・マザ、そしてアブデサマド・エザルズリの名前が含まれている。

パリ・サンジェルマンは現時点で冬の移籍市場に参入する構えを見せていないものの、1月が近づくにつれ、このリストに名を連ねた選手たちに注目が集まる可能性がある。

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こうした状況を踏まえれば、レアル・ベティスはエザルズリ獲得に向けたあらゆる動きに備え、警戒を怠らないほうが得策だろう。

パリはクヴァラツヘリアの負傷後にこのモロッコ人選手との関連が報じられていたが、レアル・ベティスのマヌ・ファハルドSD（スポーツディレクター）が関心の噂を否定し、虚偽だと断じていた。

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加えて、モロッコ人選手本人も冬の移籍市場でアンダルシアのクラブを離れることは考えていなかった。

移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏も、レアル・ベティスは断りがたいオファーが届かない限り、1月に主力選手を手放すことは考えていないと指摘している。とはいえ、状況が変わる可能性もある。

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ロマーノ氏は『DAZN』を通じて、レアル・ベティス首脳陣の関心は冬の移籍市場で主力選手を放出することではなく、契約延長に向けられていると説明した。交渉のテーブルにはマルク・バルトラとエクトル・ベジェリンの案件が載っているという。

しかし、冬の移籍市場は夏とは異なり、物事がはるかに速いペースで進むことがある。エザルズリ獲得のために巨額の資金を投じる用意のあるビッグクラブが現れれば、状況は一変するかもしれない。

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現時点では、モロッコ人選手の去就についてレアル・ベティス内部は平静を保っている。クラブは、今シーズンも緑と白のユニフォームを着続けることが彼にとっての優先事項だと考えている。

そのため、移籍市場で起こり得る動きを注意深く見守る必要がある。

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このモロッコ人選手の契約解除金は6000万ユーロに設定されており、保有権の20%は依然としてバルセロナが保持している。

エザルズリがさまざまなチームのプロジェクトに適合し得る理由については、多くの説明を要しない。ドリブルと1対1の局面で優位に立つ能力に加え、スピードと直線的な攻撃の推進力を備えているからだ。

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エザルズリは左サイドから仕掛け、相手のサイドバックを引きつけてその背後のスペースを突くことを好む。こうした特性は、動きとポジションチェンジによって数的優位を生み出そうとするシステムに適している。

ただし、トップクラスのチームでプレーするために求められる競争面での飛躍を遂げるには、ピッチ上での判断力を磨き、パフォーマンスの安定感をさらに高める必要がある。

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なお、バルセロナは2023年9月にこのモロッコ人ウインガーを750万ユーロでレアル・ベティスへ売却したが、将来の売却額の50%を受け取る権利と、すでに期限切れとなった買い戻し権を保持していた。

2025年2月には、ヴィトール・ロッキの移籍に伴い、バルセロナはこのモロッコ人ウインガーの保有権のうち、さらに30%をレアル・ベティスに譲渡した。

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これにより、バルセロナは現在、同選手の将来の売却額の20%を受け取る権利を保持している。

エザルズリの契約解除金が6000万ユーロであることを考えれば、これが行使された場合、カタルーニャのクラブには1200万ユーロが入ることになる。決して少なくない金額であり、バルセロナの財政に新たな余裕をもたらし、ハンジ・フリック監督のチーム強化を後押しすることになるだろう。