それほど昔のことではない。スポーツ部門取締役のマックス・エーベルが、前例のない断りの連続を受けた末に、ヴァンサン・コンパニをバイエルンの監督として引っ張り出してきた時、ファンや専門家は目を丸くしたものだ。指導者としてはまだほとんど無名だったベルギー人は、数週間前にFCバーンリーを率いてプレミアリーグからあっけなく降格していた。

その批判者たちを、コンパニは2024年夏にミュンヘンへ到着して以降、息をのむようなサッカーと魅力で瞬く間に黙らせた。だが、イングランド北西部では風向きが劇的に変わっている。

たしかにバーンリーは今なお“エレベータークラブ”の典型だ。しかし、かつての世界屈指のセンターバックが去ってから2年あまりで、クラブはスポーツ面でも財政面でも瓦礫の山のような状態になっている。

ヴァンサン・コンパニ退団後、FCバーンリーに何が起きたのか

だが、順を追って見ていこう。コンパニは2022年の降格後、驚異的かつ歴史的な勝ち点101を積み上げ、バーンリーを鮮やかにプレミアリーグへ引き戻した。ただ、現在のバイエルン指揮官は再び2部へ落ちる転落を防ぐことはできなかった。この点に、前任者ショーン・ダイチは当時怒りを爆発させていた。

現在55歳のダイチは、バーンリーで2度の昇格を果たし、クラブを5シーズンにわたってイングランド1部に残留させた人物だ。彼はこうまくし立てた。「彼と一緒に取ったのは、たしか24ポイントだったと思う。それで1億5000万ユーロを使って、しかも彼はバイエルンの仕事を手にした。どうしてそうなるのか分からないよ！ それが自分だったらよかったのに。1億5000万ユーロの負債をクラブに残して、それでバイエルンの仕事を手にしたかったよ。まあ何にせよ、人生というのは実に興味深い巡り合わせを見せるものだ」

バーンリーは、とりわけゼキ・アムドゥニをクラブ記録となる1860万ユーロで獲得した。しかし、それでも効果はなかった。勝ち点はわずか24（5勝24敗）、得失点差は41:78で、最終的には19位。すぐに再昇格を果たした後も、コンパニを擁護するなら、後任のスコット・パーカーですら再びの降格を防げなかった。2部チャンピオンシップに戻った今季は、コンパニの同胞ニッキー・ハイエンが“昇り”のエレベーターボタンを押すはずだった。

Getty Images

FCバーンリーは現在、チャンピオンシップ最弱のチーム

しかし、バーンリーのエレベーターは現在、さらに下へ向かっている。その先は、スポーツ的な無人地帯だ。悲しい現実は、昇格圏ではなく最下位争い。8試合を終えた時点で、クラブはリーグ唯一の未勝利チームとして、わずか勝ち点4で最下位に沈んでいる。さらに失点17はノリッジ・シティと並ぶリーグワーストの守備だ。

かつてKSCでプレーしたGKマックス・ヴァイスは、今季開幕前に新たな正守護神へ昇格したものの、すでにその定位置を失った。主将カイル・ウォーカーも最近はベンチに追いやられている。だが、その措置によって期待された起爆剤は、長い代表ウィーク前のダービー・カウンティ戦でも生まれなかった。

1-1の結果は、まだ始まったばかりの今季ですでに4度目の引き分けを意味した。掲げられていた再昇格という目標は、ますます遠のいている。というのも、チャンピオンシップでは8試合を終えてなお白星がないクラブが昇格した例はこれまで一度もないからだ。「これは受け入れがたい」と、ハイエンは試合終了後に語った。「フラストレーションがたまる」

そのうえハイエンは、初の公式戦29日前にチームを引き継いだばかりで、クラブ・ブルージュでは成功を収めた時期（リーグ優勝とカップ優勝）もあったにもかかわらず、自身の解任の可能性についてもすでに公然と語っている。「フットボールがどういうものかは分かっている。でも、理由はたくさんあるとも言ったし、それを考慮するかしないかは別の話だ」と、BBC Radio Lancashireに対して述べ、こう強調した。「責任が自分にあるのは分かっているし、もし十分ではないと判断されるなら、その時は見てみよう」

今回はおそらく“ヨーヨー現象”が起きないとしても、ハイエンはひとまず続投できる見通しだ。ただ、警鐘はクラブの預金残高という観点からも鳴り響いている。こうした状況にふさわしい比喩として、 BBCは最近こう表現した。「ヨーヨーの問題は、勢いが逆転してひもがたるんでしまうと、もう元に戻ってこないことだ」。そして“たるんだ”という言葉は、クラブの財政的なてこにも当てはまる。バーンリーは冬に名のある補強を行い、このスポーツ面での傾きを修正できる状況にはほど遠い。

巨額の負債！ FCバーンリーが財政的に行き詰まっている理由

その最大の責任を負っているのがアラン・ペースだ。このアメリカ人は2020年12月、自身の投資会社ALKキャピタルを通じてバーンリーを買収した。ただし、その買収は借入金で賄われた。裏を返せば、財政負担の大部分がクラブ自身にのしかかっていることになり、プレミアリーグと比べて収入が大幅に少ない降格後は、その重みが非常に大きくなっている。現在の負債総額は、Guardianの情報によれば換算で1億6500万ユーロ超。また、買収に伴い、その企業はクラブに対してさらに9400万ユーロの負債を負っているという。

当然ながら、ペースは直近のホームゲームで激しいファンのチャントにさらされた。かつてアディダスとマンチェスター・ユナイテッドで働いていたジェームズ・ホルロイドCEOは、すでに見切りをつけ、就任からわずか15カ月で辞任を表明している。経営陣の資金計画の不備をめぐる混乱も重なり、バーンリーは移籍金収入に頼らざるを得ない。今夏はマクシム・エステーヴのRBライプツィヒ移籍を含め、総額約1億2400万ユーロで選手を売却。一方で新戦力獲得に費やしたのは、イングランドでは比較的少額の5300万ユーロ強にとどまった。

Getty Images

ジェイミー・ヴァーディー獲得も、その場しのぎ以上ではない

バーンリーの陣容の不均衡を象徴しているのがFWのポジションだ。昨季は降格しながらも11ゴールを挙げ、今季もチャンピオンシップで2試合を終えた時点ですでに2得点していたジアン・フレミングを、2000万ユーロでイプスウィッチ・タウンへ売却したが、その資金は再投資されなかった。その代わりに、19歳のダスタン・サトパエフがチェルシーFCからのレンタルで加入し、さらに無所属だったジェイミー・ヴァーディーが移籍市場閉幕直前に加わった。

かつてレスター・シティを奇跡の優勝へ導いた伝説的ストライカーの栄光の日々は、すでに遠い過去だ。この補強は、あったとしても気休めにすぎない。ここまで39歳のベテランスターは、無得点の短時間出場2試合にとどまっている。

残留への希望を与えるのは、8試合を終えて未勝利だった過去10チームのうち、最終的に7チームが救われたというデータだけだ。3部リーグのリーグ1へ降格するようなことになれば、バーンリーにとってはあらゆる面で最悪のシナリオとなるだろう。

FCバーンリーは最下位：チャンピオンシップ最新順位表