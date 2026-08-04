2020-21シーズンにリーグ優勝とカップ制覇の歴史的ダブルを達成して以降、ベシクタシュは段階的に同じ街のライバルであるガラタサライ、フェネルバフチェに後れを取るようになった。それ以降、3位を上回る順位で終えたことはない。前季もベシクタシュは優勝争いに絡めず、シーズンを4位で終えた。だが、今度こそそれを変えようとしている。

そのために“黒い鷲”は、この夏の移籍市場で本格的に大金を投じた。ドアン・アレムダル、イルハン・ファキリ、そして元バイエルンGKアレクサンダー・ニューベルの獲得に、トルコの強豪クラブは約1100万ユーロを費やした。ASモナコの左SBカスーム・ウアタラには800万ユーロ、イングランド王者アーセナルからのレアンドロ・トロサールには1800万ユーロが必要となった。だが、最も大きな金額を要したのはオルクン・キョクチュだった。最初はベンフィカ・リスボンからのレンタルだったが、このMFはシーズン終了後、買い取り義務によってベシクタシュへ完全移籍した。ボーナスを含めた総額は最大3000万ユーロに達する可能性があり、これはクラブの新記録となる。

さらに元ドルトムントのサリフ・エズジャンをフリーで獲得し、今後さらに新戦力が加わる可能性もある。スーパースターのモハメド・サラーも獲得候補に入っている。 これにより、現時点での支出総額はすでに約6700万ユーロに達している。ベシクタシュが1つの夏にこれほど投資したのは過去になく、初めて6000万ユーロの大台も突破した。

一方で、収入はわずかだ。売却による収入は現時点で1000万ユーロにも届いていない。エルネスト・ムチは850万ユーロでトラブゾンスポルへ移籍し、ギョクハン・サズダギがもたらしたのはわずか20万ユーロだった。

負債がある中での巨額支出 ベシクタシュの危うい補強路線

あらゆる状況が、ベシクタシュが今夏の移籍市場も赤字で終えることを示している。16度のトルコ王者にとって、これはもはや例外的なケースではない。2020-21シーズン以降、毎シーズンで移籍支出が収入を上回っており、その赤字幅は拡大を続けている。2021-22シーズンには約400万ユーロだった赤字は、直近ではすでに約2800万ユーロにまで膨らんでいた。

こうした補強・支出方針の影響は、今やベシクタシュの財務状況にはっきりと表れている。報道によれば、クラブの負債は現在約3億6000万ユーロに上る。高額な移籍支出も一因ではあるが、より大きな負担となっているのは恒常的に高い人件費と、既存融資に伴う利払いだ。

とりわけ資金調達コストは、ベシクタシュにとって深刻な問題となっている。「年間でほぼ5000万ユーロに達する我々のクラブの利払い負担は、成功への最大の障害だ。この金額があれば、まったく新しいサッカーチームを作ることができる」と、クラブ会長セルダル・アダルは強調した。2025年6月の総会でも、彼は負債膨張の勢いに警鐘を鳴らしていた。「ベシクタシュは現在、1日あたり12万5000ユーロの利息を支払い、月400万ユーロ、年約5000万ユーロを支払っている。理事会が終わる頃には、ベシクタシュの負債はさらに500万トルコリラ増えているだろう」

ここ数年、クラブ首脳陣は多くのトルコ強豪クラブと同様、知名度の高い補強にますます依存し、即効性のあるスポーツ面での成功を期待してきた。しかし、望んだ効果は現れず、財政負担だけが残った。とりわけ給与体系には大きな負荷がかかっている。ラファ・シウバ（2024～2026年にベシクタシュ在籍）はボーナス込みで年間1000万ユーロもの報酬を受け取っていたとされ、チーロ・インモービレもベシクタシュ在籍時には高額な条件を手にしていた。タミー・アブラハムとウィルフレッド・ヌディディは、年俸がそれぞれ500万ユーロを超えていたと伝えられている。現在の目玉補強であるトロサールやニューベルも高額契約を受け取っている。

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ベシクタシュは2020年以降13度も監督を交代

だが、常に財政を圧迫しているのは選手陣だけではない。監督人事でも、頻繁な交代によって高額なコストが生じた。2020年以降、ベシクタシュは実に13度も監督を交代しており、中には複数回復帰した者もいる。直近ではセルゲン・ヤルチュン（2020-21シーズンの優勝監督）と2度目の決別をし、その後6月にヴィンチェンツォ・イタリアーノが就任した。相次ぐ解任は高額な違約金として積み上がっていった。

こうした高コストの人事判断にもかかわらず、ベシクタシュは自らの戦略を頑なに維持している。この路線が可能なのは、財政面の負担軽減が見込まれているからでもある。中心的な役割を担うのが、アダルが「ベシクタシュ史上最大の収入源」と称した、いわゆるディキリタシュ・プロジェクトだ。では、その計画の中身は何なのか。

ガラタサライやフェネルバフチェと同じく 不動産プロジェクトはベシクタシュの救いとなるのか？

ディキリタシュ・プロジェクトによって、この伝統クラブは数百万ユーロ規模の不動産計画を推し進めており、長期的に財政の未来を支える狙いだ。その構想は、イスタンブール中心部のディキリタシュ地区にある土地を基盤としている。クラブ本部とホームスタジアムにも近い。このエリアはこれまで経済的にほとんど活用されてこなかった。国営不動産会社エムラク・コヌトGYOとの協力により、そこに住宅および商業用不動産を建設する予定だ。必要な認可はすでに2025年4月に下りている。いずれにせよ、この取引はベシクタシュにとって真の打開策だ。活用されていない資産の代わりに、高級不動産の販売によって将来的に約2億ユーロ規模の収入がクラブにもたらされる可能性があるからだ。

アダル会長は、こうしたプロジェクトこそが、ベシクタシュがここ最近ガラタサライやフェネルバフチェに後れを取った主な理由の1つだと見ている。「永遠のライバルたちは何年にもわたって不動産プロジェクトで収入を生み出してきた。一方の我々は、それをただ見ていた。今、我々はその過ちを正している」とアダルは語った。

さらに会長は、こうした収入源がチーム編成にとって持つ重要性も強調した。「スター選手はこうしたプロジェクトによって獲得される。ライバルたちは、これらのプロジェクトからの収入で選手の給与を支払っている。我々もまったく同じようにやるつもりだ」

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アダル会長「将来は再び優勝争いをするようになる」

ディキリタシュに加え、アダルは財務状況改善に向けたさらなる施策も明らかにした。空室となっているBJKプラザは、国際的なホテルチェーンに賃貸される予定だ。これにより、年間賃料収入は約350万ユーロまで増える可能性がある。また、フルヤの土地についてもクラブに有利な新たな賃貸契約を結んだと、アダルは説明した。

さらに、Besiktas Football Investments Inc.の増資により、クラブの持ち分は51％から70％へと上昇した。アダルによれば、これによってクラブの資金を使うことなく3500万ユーロの負債を返済することができたという。

つまりベシクタシュは今後、発表された各プロジェクトと財政の立て直しに賭けていくことになる。アダルは、この進路が長期的には成功を取り戻せると確信している。「これらのプロジェクトを始動させれば、我々は負債問題を解決するだけでなく、将来再び優勝争いができるチームも作れるようになるだろう」