ただし、ブンデスリーガのクラブはプレミアリーグのクラブに対し、23歳のDFは非売品だと伝えたという。クアンサーは昨夏、3500万ユーロでリバプールからレバークーゼンへ移籍したばかりで、すぐにレギュラーへと定着していた。

同選手のレバークーゼンとの契約は2030年までの長期契約となっている。リバプールはこの夏、6000万ユーロまたは7000万ユーロの買い戻しオプションを保有していたが、この点については情報が分かれている。しかし、イングランドのクラブはこれを行使しないまま見送った。来年、5歳の時からレッズで育成されてきたクアンサーに対して、リバプールは再びこのオプションを保有する。

アーセナルはウィリアム・サリバとユリエン・ティンバーの負傷離脱により、守備陣の補強を急いでいる。クアンサーはセンターバックに加えて右サイドバックでも起用できるため、補強条件に合致している。

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ジャレル・クアンサー獲得が難しい場合、アーセナルの代替候補は？

これに先立ち、Sky SportsとGuardianは、ロンドンのクラブが移籍実現の可能性を探るため、レバークーゼンのクラブ首脳陣に接触したと一致して報じていた。 Guardianによれば、レバークーゼンは少なくとも5000万ユーロのオファーがあって初めて、売却を検討する考えだったという。

当初は、アーセナルはその金額を提示する意向はなく、アストン・ビラのエズリ・コンサ獲得を優先しているとされていた。アーセナルは28歳のコンサに対して3500万ユーロの最初のオファーを出したが、ビラはこれを拒否。その後、アーセナルはより高額のオファーを携えてレバークーゼンに打診した。しかし、最終的にはコンサがロンドンへ向かう可能性が高いようだ。

クアンサーはコンサと同様、ワールドカップのイングランド代表メンバーに名を連ねていた。昨季はレバークーゼンの守備の中央で絶対的な主力としてプレーし、公式戦44試合に出場して5ゴールを記録した。