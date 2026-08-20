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ライブ
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-ARSENALAFP
Jochen Tittmar

翻訳者：

巨額の移籍利益をあっさり拒否！ バイエル・レバークーゼン、主力選手を巡って強豪クラブからのオファーを冷然と突っぱねたと報道か

ブンデスリーガ
移籍情報
レヴァークーゼン
アーセナル
ジャレル・クアンサー

イングランド王者のアーセナルは、バイエル・レバークーゼンに対するセンターバック、ジャレル・クアンサー獲得の打診を断られたようだ。『Sky』の情報によると、ガナーズは口頭で6000万ユーロに加え、ボーナス500万ユーロを提示した。

ただし、ブンデスリーガのクラブはプレミアリーグのクラブに対し、23歳のDFは非売品だと伝えたという。クアンサーは昨夏、3500万ユーロでリバプールからレバークーゼンへ移籍したばかりで、すぐにレギュラーへと定着していた。

同選手のレバークーゼンとの契約は2030年までの長期契約となっている。リバプールはこの夏、6000万ユーロまたは7000万ユーロの買い戻しオプションを保有していたが、この点については情報が分かれている。しかし、イングランドのクラブはこれを行使しないまま見送った。来年、5歳の時からレッズで育成されてきたクアンサーに対して、リバプールは再びこのオプションを保有する。

アーセナルはウィリアム・サリバとユリエン・ティンバーの負傷離脱により、守備陣の補強を急いでいる。クアンサーはセンターバックに加えて右サイドバックでも起用できるため、補強条件に合致している。

FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-HAMBURGGetty Images

ジャレル・クアンサー獲得が難しい場合、アーセナルの代替候補は？

これに先立ち、Sky SportsGuardianは、ロンドンのクラブが移籍実現の可能性を探るため、レバークーゼンのクラブ首脳陣に接触したと一致して報じていた。 Guardianによれば、レバークーゼンは少なくとも5000万ユーロのオファーがあって初めて、売却を検討する考えだったという。

当初は、アーセナルはその金額を提示する意向はなく、アストン・ビラのエズリ・コンサ獲得を優先しているとされていた。アーセナルは28歳のコンサに対して3500万ユーロの最初のオファーを出したが、ビラはこれを拒否。その後、アーセナルはより高額のオファーを携えてレバークーゼンに打診した。しかし、最終的にはコンサがロンドンへ向かう可能性が高いようだ。

クアンサーはコンサと同様、ワールドカップのイングランド代表メンバーに名を連ねていた。昨季はレバークーゼンの守備の中央で絶対的な主力としてプレーし、公式戦44試合に出場して5ゴールを記録した。

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