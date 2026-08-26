シュポルト・ビルトが、この19歳の契約延長についてさらなる詳細を明らかにした。それによれば、複数の要因によって、近い将来にも再び本人の懐事情にプラスの影響が及ぶ可能性があるという。

驚きの方針転換が発表された直後にはすでに、2031年までとなったエル・マラの新契約には契約解除条項が盛り込まれていないことが伝えられていた。給与は伝えられるところによると約300万ユーロへと倍増したという。さらに、かつてのルーカス・ポドルスキのように背番号10も与えられた。だが、シュポルト・ビルトの報道によれば、遅かれ早かれ選手サイドにはさらに多くの金が入ることになる。

それによれば、この夏に息子の将来を巡る交渉を主導し、両クラブ間で合意に達していたにもかかわらずブレントフォードFCにも断りを入れたエル・マラの母サブリナが、5％の再販条項を取り付けたという。つまり、来夏にクラブが5000万ユーロを提示した場合――これはクラブが固定額として要求していた金額だが――エル・マラとその家族は250万ユーロを手にすることになる。移籍金が1億ユーロになれば、こうした才能あるアタッカーに対するプレミアリーグの資金力を考えれば排除できない額だが、その場合は500万ユーロになる。

ザイド・エル・マラは来夏に1. FCケルンを去ることができるのか？

来夏にビッグクラブが動けば、ケルンは移籍の妨げにならないといううわさについては、スポーツ部門の代表を務めるトーマス・ケスラーが、ヴュルツブルガー・キッカーズ戦（2-1）の場で明確に否定した。「それは信頼に基づくものだ。これまでの話し合いはすべて信頼に基づいていた。そして最終的に、このケースではジェントルマンズ・アグリーメントもないし、契約解除条項もない」。ただし、適切なオファーがあれば、契約延長から1年後の退団が決してありえないわけではないだろう。

数日前にすでに『ケルナー・シュタット・アンツァイガー』が報じたように、選手サイドはさらに50万ユーロの一種の契約ボーナスも確保した。ただし、これは通常のように一括で支払われるわけではない。代わりに、エル・マラが毎年ケルンのユニフォームを着るごとに支払われるという。さらに、FCのメインスポンサーであるREWEとのプライベート契約による収入も見込まれている。ヤギ軍団の監査役会に同社CEOのリオネル・スークが名を連ねるこの企業は、どうやらエル・マラと個人契約を結んだようだ。

シュポルト・ビルトの情報では、このティーンエージャーをジャマル・ムシアラやトーマス・ミュラーのように目立つ形で売り出す計画があるという。もっとも、その前提は代表選手になることだ。エル・マラがシーズン開幕前後に負傷しなければ、それは早ければ次回の代表ウィークにも実現する可能性がある。9月中旬には、新たにドイツ代表監督に就いたユルゲン・クロップが初のメンバーを発表する。ユリアン・ナーゲルスマンのワールドカップメンバーでも、エル・マラはすでに候補と見なされていたが、最終的に実現しなかった。とりわけ理解を欠くものとして受け止められたのは、ナーゲルスマンがレナルト・カールの負傷後、ウインガーの代役としてエル・マラではなくMFアサン・ウエドラオゴを追加招集したことだった。

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なぜザイド・エル・マラはBVBへ移籍しなかったのか？

代表選手への昇格は市場価値の上昇も伴うものであり、もちろんBVBもその点を認識していた。だからこそ、ボルシア・ドルトムントはエル・マラをクラブ史上最高額の移籍にすることもいとわなかった。複数メディアの一致した報道によれば、ボーナスを含めて5000万ユーロを超える額が提示されていた。ただし、ケルンは5000万ユーロの固定額にこだわったため、これを断った。その直後には、ヤン・ディオマンドの後継者としてエル・マラとの契約を望んでいたライプツィヒも、FC相手に歯が立たなかった。RBはBVBよりわずかに高い額を提示したとも伝えられるが、それでもケルンの拒否は変わらなかった。

また、エル・マラにとっては、これまでセカンドチームでプレーしてきた兄マレクと引き続き一緒にいられることも喜ばしい材料だ。合意の一環として、彼の契約も前倒しで2031年まで延長されたという。これにより兄弟は今後もなおセットでしか獲得できないことになり、それもまた、この非凡な才能の将来設計における大きな要素になっているとみられている。