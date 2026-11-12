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ニコロ・トレゾルディがクラブ・ブルッヘで再び際立ったシーズンを送っている。その活躍に他クラブが関心を寄せている。今冬の移籍は最近までないとみられていたが、ここにきて状況が変わりつつある。

『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、ベルギーの名門クラブは、エースストライカーを年明けに放出する用意があるという。ただし、6000万ユーロのオファーが届いた場合に限る。最近は5000万ユーロを要求していると報じられていたが、これは来夏の移籍に向けた金額だった。

イタリアの同紙によれば、トレゾルディの移籍先もすでに決まっているようだ。『ガゼッタ』は水曜日にも、クラブ・ブルッヘの匿名の幹部が『ヘット・ニュースブラット』に語った内容にもかかわらず、ACミランが今冬の獲得に乗り出す意向だと報じていた。

ベルギー紙はクラブ・ブルッヘの役員にトレゾルディと今冬の移籍の可能性について尋ねており、同役員は、22歳の同選手は「売却対象ではない」ため、1月に届くオファーは「まったく意味がない」と説明していた。一方、『ガゼッタ』は、トレゾルディがロッソネリからの「電話を待つばかり」だと報道。ドイツとイタリアにルーツを持つ同選手は、幼い頃からミランへの移籍を夢見ているという。

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「彼はカカ、インザーギ、パトに夢中になった。そこから気持ちを変えさせることは不可能だった」と、父エマヌエレは最近『ガゼッタ・デロ・スポルト』に語り、「彼の夢はACミランのユニフォームを着ることだ」と強調した。ミランはそのためにも、争奪戦となっているアタッカーの獲得をすでに「首脳陣が直接取り組む案件」に位置づけたとされる。

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トレゾルディはデビューシーズンに58試合で31ゴールに関与し、ベルギーでの2年目も好調を維持している。リーグ戦11試合で8得点を記録した。特にチャンピオンズリーグでは、時に見る者を魅了するプレーを披露。4試合ですでに5得点を挙げており、その中にはインテル・ミラノ戦での歴史的なハットトリックも含まれる。

バイエルンもトレゾルディに関心か？

昨夏の時点で、関心を寄せるクラブの顔ぶれは豪華で、その数も多かったとされる。トレゾルディはFCバルセロナやアトレティコ・マドリーへの移籍が取り沙汰され、ドルトムントも獲得候補として繰り返し名前が挙がっていた。

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さらに最近では『tz』と『ミュンヒナー・メルクーア』が、バイエルンもドイツU-21代表選手に目をつけ、すでに複数回にわたりスカウトをベルギーへ派遣したと報じた。ハリー・ケインはつい最近、契約を2029年まで延長したばかりだが、バイエルンはトレゾルディを、イングランド出身の傑出した選手と並ぶセンターフォワードの「第2の武器」になり得るとみているという。

ただし、トレゾルディのミュンヘン移籍が双方にとって理にかなうのかという疑問もある。今後の成長と年齢を考えれば、トレゾルディにとって最も重要なのはトップレベルでの出場機会だ。その意味でベルギーリーグを離れることには十分な理由がある一方、移籍先としてバイエルンが適切とは言い難い。ケインはほとんど負傷せず、大半の試合でトレゾルディより優先される絶対的な存在となるうえ、ほかの攻撃的なポジションでも競争は極めて激しい。

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そもそもバイエルンが来夏の補強で優先するのは、左ウイングのルイス・ディアスに代わる信頼できる選択肢だという。確かに、ミュンヘンのチームにはケイン以外の本職のセンターフォワードが不足している。

しかし、ヴァンサン・コンパニ監督とスポーツ担当取締役のマックス・エーベルは昨夏の移籍市場後、ケインがプレーできない場合にも、新加入のイスマエル・サイバリとセルジュ・ニャブリという適切な代役がいると強調していた。両選手は現在、負傷で離脱している。こうした事情に加え、トレゾルディの移籍先もすでに決まっているようにみえることから、バイエルンが高額な移籍金を巡る争奪戦に加わる可能性には疑問が残る。

Getty Images

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ドイツかイタリアか。トレゾルディは今後どの代表チームでプレーする？

一方、トレゾルディが今後どの代表チームでプレーするかは、まだ決まっていない。2025年7月に推定750万ユーロでハノーファー96からクラブ・ブルッヘに移籍した22歳は、まずドイツU-21代表として、セルビアとアルバニアで開催される欧州選手権の優勝を目指す。その後、代表チームを選ぶという。

トレゾルディはカリアリで生まれ、10代の頃に両親の仕事の都合でドイツへ渡った。そのためイタリアとドイツの代表資格を持つだけでなく、母親の母国であるアルゼンチンの代表として将来プレーすることもできる。ただ、トレゾルディを巡っては、ドイツサッカー連盟とイタリアサッカー連盟の一騎打ちになるとの見方が強い。

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この件について、代表監督のロベルト・マンチーニは最近、自身とテクニカルディレクターのクラウディオ・ラニエリの双方がトレゾルディの獲得に熱心に取り組んでいることを認めた。「私もトレゾルディと話したし、ラニエリも彼と話した」とマンチーニは語り、続けた。「大切なのは、彼自身がイタリアでプレーしたいと望むことだと思う。彼はイタリアで生まれた。U-21欧州選手権で優勝した父親も同じだ。彼がアッズーリを選ぶ可能性はあると思う」。さらに「彼は、自分が我々にとって重要な選手になり得ると分かっている」と付け加えた。

ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督もトレゾルディと複数回話しているが、同選手は最近、決断を先送りした。「僕の心はイタリアとドイツで少し五分五分だ」とストライカーは9月に語った。トレゾルディは2027年夏のU-21欧州選手権までは引き続きドイツ代表としてプレーする意向で、最終決定はその後になるという。