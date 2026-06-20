巨人を破り、ボノはスコットランド戦でワールドカップの歴史に名を刻んだ。

モロッコ代表GKヤシン・ブノは、アフリカ屈指のGKとしてワールドカップの歴史に名を刻んだ。

サウジアラビアのアル・ヒラルに所属する彼は、6月15日の2026年W杯グループC第2節スコットランド戦で1-0の勝利に貢献し、チームをベスト32に大きく近づけた。

ボノは試合中、特筆すべき試練に直面することはなく、「ソファ・スコア」の統計によると、90分間を通じてシュートを1本もセーブしなかった。

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これでワールドカップ通算4度目の無失点。これまで8試合に出場し、2022年大会ではクロアチア、スペイン、ポルトガル戦でもネットを割らせなかった。

仏「スタッツ・フット」は、ボノをワールドカップで最も多くのクリーンシートを達成したアフリカ人GKと報じた。

同サイトによると、ボノはピーター・ルファイ、ヴィンセント・イニヤマ（ナイジェリア）、トーマス・ンコヌ（カメルーン）の3人と並んだ。彼らはそれぞれ3試合で無失点を記録していた。

さらにモロッコ代表通算出場数でも歴代最多タイに並んだ。

出場試合数は92となり、2026年W杯代表から外れたユスフ・アル・ナシリと並んで歴代4位タイとなった。

最多はヌール・ディン・ナイベット（115試合）、2位はアシュラフ・ハキミ（98試合）、3位はアフメド・ファラス（94試合）だ。