左ウイングのヨハン・マンザンビが5000万ユーロでニューカッスル・ユナイテッドへの移籍目前。

ニューカッスル・ユナイテッドはアンソニー・ゴードンの後継者としてバズマナ・トゥーレを獲得。移籍金は5000万ユーロ以上で、SCフライブルクのヨハン・マンザンビも加入間近と報じられている。

トゥーレは20歳。2029年半ばまでホッフェンハイムと契約しており、同クラブでは約1年半プレーしている。左利きの彼は2025年初頭にスウェーデンのハンマルビーIFから約1000万ユーロで移籍した。

ブンデスリーガにすぐ適応し、43試合で5ゴール15アシストを記録。うち12アシストは昨季のものだ。

その活躍でコートジボワール代表に選ばれ、W杯ではノルウェー戦で終盤まで善戦したがハーランドに決勝弾を許した。大会通算出場時間は80分だった。

さらにニューカッスルは、20歳のスイス人FWヨハン・マンザンビの獲得も目前だ。昨季ELで2ゴール2アシストを記録し、チームを決勝に導いた。

マンザンビは2030年半ばまでフライブルクと契約を結んでいるが、クラブは高額ながら現時点では非公開の移籍金を得ると見込まれる。移籍市場専門家のベン・ジェイコブス氏によると、ニューカッスルとフライブルクは本格的な交渉を進めており、ニューカッスル側はこの移籍について前向きな見通しを持っているという。

今大会ではすでに2ゴール2アシストを記録し、金曜のアルジェリア戦でも注目される。

マンザンビはサンドロ・トナリの後継者と見込まれている。トナリは1億1500万ユーロでトッテナムへ移籍する。ニューカッスルは、先に約8000万ユーロでバルセロナへ移籍したゴードンの後継者も早急に発表する方針だ。



