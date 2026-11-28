共有 GOALをGoogleでフォロー

バイエルン・ミュンヘンのヴァンサン・コンパニ監督は、ブンデスリーガのハンブルク戦を前に明暗の分かれる知らせを受け取った。直近のトレーニングではセルジュ・ニャブリとアルフォンソ・デイヴィスの復帰という朗報がもたらされた一方、ジャマル・ムシアラの新たな負傷が楽観ムードの多くを打ち消し、ベルギー人指揮官は極めて重要な時期にさらなる危機に直面することとなった。

広告

チャンピオンズリーグでフランスのリールに1-2で敗れた後、コンパニは攻撃のカードの一部を取り戻したいと考えていた。とりわけ、チームでは離脱者が増え続けているからだ。しかし、ムシアラの新たな負傷により、コンディションを取り戻せるのかという不安が再燃し、ドイツサッカー界屈指の才能の将来をめぐって疑問の声も上がっている。

『スカイスポーツ』によると、金曜日に行われたバイエルン・ミュンヘンのトレーニングでは前向きな動きがあり、セルジュ・ニャブリとアルフォンソ・デイヴィスが全体練習に完全合流した。コーチングスタッフにとっては、今後2人を戦力として取り戻せるという希望が生まれる一歩となった。

ニャブリは筋肉系の負傷で出場できない状態が続いており、デイヴィスは左脚の膝の腱を断裂し、これまでチームを離れていた。

2人の復帰は、コンパニが主力選手の復帰を強く必要としているタイミングでのものだ。チームは攻撃面でもほかのポジションでも、起用できる選手が明らかに不足している。

広告 広告

とはいえ、トレーニングへの復帰が必ずしも試合出場のゴーサインを意味するわけではない。最終的な判断は、フィジカルコンディションがどこまで整っているか、そしてメディカルスタッフの評価次第となる。

Related Topics

ムシアラが再び負傷、時計の針を巻き戻すアクシデント

一方で、バイエルン・ミュンヘンはジャマル・ムシアラが新たに筋肉系の負傷を負ったと発表し、痛手を被った。若きアタッカーの負傷との闘いは続き、本来のパフォーマンスを取り戻すための道のりはさらに険しくなった。

バイエルンは公式声明で、メディカルチェックの結果、ムシアラが右太もも裏の筋肉を負傷していることが確認されたと発表し、当面の間離脱すると明らかにした。

広告

しかし、ドイツの『tz』は、今回の負傷の性質について、より懸念すべき詳細を伝えている。同紙によれば、ムシアラは再び左太ももの筋線維を断裂しており、『アブソルート・バイエルン』が入手した情報によると、これはメディカルチェックでも確認されたという。

ムシアラは先週水曜日のチャンピオンズリーグ、リール戦で約20分間プレーした後に新たな負傷に見舞われた。チームメイトとともに試合勘を取り戻す作業を続けるどころか、リハビリプログラムへの逆戻りを余儀なくされた。

広告

見通しでは、このドイツ人プレーメーカーは来年初めまで実戦に復帰できないとされている。リズムを取り戻し始めたばかりの選手にとっては、厳しい打撃だ。

8週間の離脱、終わりの見えない苦しみ

今回の負傷がより残酷なのは、ムシアラが同じ負傷ですでに8週間離脱していたからだ。ムシアラは先週金曜日、ブンデスリーガで1-1の引き分けに終わったケルン戦でピッチに戻ったばかりだった。

広告

計画では、23歳の同選手を試合で限られた時間だけ起用し、段階的に実戦の感覚に戻していく予定だった。完全なコンディションを取り戻す前に大きな身体的負荷をかけることを避けるためだ。

実際、ケルン戦、そしてリール戦での出場はこのプログラムの一環だった。しかし、身体は期待通りには反応せず、負傷が再発し、ほぼ振り出しに戻ってしまった。

広告

この再離脱により、クラブ内では多くの疑問が浮上している。なぜムシアラの筋肉が試合の身体的負荷に耐えられないのか、リハビリプログラムは適切だったのか、そして次の復帰時に同じシナリオを繰り返さないための最善の方法は何か、といった点だ。

さらに、ムシアラにかかっている身体的、戦術的なプレッシャーの大きさや、早期復帰を目指した取り組みが本人の状態にとって適切な範囲を超えていたのではないか、という疑問も持ち上がっている。

広告

巨額の年俸とクラブ内の疑念、重圧にさらされるムシアラ

ムシアラの負傷の影響はスポーツ面だけにとどまらない。バイエルン・ミュンヘンの内部では、ムシアラの将来とパフォーマンスについて議論が交わされている時期だからだ。

監査役会のメンバーであるカール＝ハインツ・ルンメニゲとウリ・ヘーネスは、負傷を繰り返し出場が安定しないことから、かつてのレベルを取り戻せるかどうかについて公の場で疑念を示した。

広告

また、クラブとの契約が2030年まで残っているにもかかわらず、2500万ユーロに上る年俸を引き下げるという問題も持ち上がった。

ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンCEOも、より穏やかな口調ながら同様の姿勢を示しており、ムシアラのコンディションはピッチの外にまで及ぶ厄介な問題となっている。

広告

コンパニは重要なカードを失い、攻撃陣の危機は深刻化

コンパニにとって、ムシアラの負傷は攻撃陣の人手不足に追い打ちをかけるものだ。ベルギー人指揮官は、今後の試合でよりクリエイティブな打開策をもたらす存在として、プレーメーカーの復帰に期待を寄せていた。

影響力のある選手たちの離脱が続いていることで、状況はさらに厳しくなっている。バイエルンは足首の靭帯を負傷したハリー・ケイン、同じ理由で離脱中のイスマエル・サイバリ、さらに足の打撲に苦しむマイケル・オリーズを欠いている。

広告

また、ニャブリも全体練習に復帰したものの、実戦復帰の前に回復を完了させる必要があるため、ハンブルク戦には出場できない見込みだ。

一部の負傷者の復帰が見込まれる一方で、ムシアラは新たな負傷に見舞われた。コンパニは主力の離脱に苦しむメンバーをやり繰りするという難しい課題に直面しており、バイエルンは欧州での敗戦から素早く立て直す必要に迫られている。