嵐が近づいている？「フェイエノールトでは、まだ何かが起こると思う」

ピエール・ファン・ホイドンクは、フェイエノールトの今後を案じている。同クラブの象徴はNOSのインタビューでこう語った。

デニス・テ・クロースの退任で経営陣は振り出しに戻った。ファン・ホイドンクは不安を抱き、「フェイエノールトにとって好ましくない状況で、まだ何かが起こるだろう」と語る。

ファン・ホイドンクは、幹部の退任自体には驚いていない。「2つの役職は決定的な成功にはつながらなかった。良いスタートを切ったが、その後は苦戦した」と語る。

「アルネ・スロットの後任にブライアン・プリスケを選んだが、彼はシーズン中に辞任。ファン・ペルシーについて『まだ監督としての準備ができていない』と語っていた」と振り返る。

「よく考えると、昨季のヨーロッパでの好結果はほとんどプリスケの功績だ。一方で、今季のファン・ペルシー体制では期待された結果が出ていない」

彼は元チームメイトのキース・ファン・ウォンデレンを適任者とは見ていない。「頭は切れるが、TD経験がない。彼はマックス・ホイベルツではない」

ロバート・エーンホーンとホイベルツがデ・クープで指導する可能性については、意思決定の仕組みと組織構造を変えなければならないと語る。「エーンホーンも、いくつかの点で改革が必要だと示唆している」。